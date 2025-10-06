Izraelské Fórum rodín rukojemníkov žiada pre Trumpa Nobelovu cenu za mier

JERUZALEM - Izraelské Fórum rodín rukojemníkov v pondelok vyzvalo Nórsky Nobelov výbor, aby udelil cenu za mier americkému prezidentovi. Podľa jeho slov si ju súčasný šéf Bieleho domu zaslúži za „odhodlanie priniesť mier“ do regiónu. Informuje o tom agentúra AFP.
Fórum v liste píše, že Donald Trump dokázal to, čo mnohí iní označili za nemožné. „Dôrazne vás žiadame, aby ste udelili Nobelovu cenu prezidentovi Trumpovi, pretože sľúbil, že nebude odpočívať a že sa nezastaví, kým sa domov nevrátia všetci rukojemníci,“ uvádza sa v stanovisku fóra.
Trumpov plán má ukončiť vojnu
„V tejto chvíli je na stole komplexný plán prezidenta Trumpa týkajúci sa prepustenia všetkých zostávajúcich rukojemníkov a napokon i ukončenia tejto hroznej vojny,“ pokračuje stanovisko. „V uplynulom roku neprispel k mieru vo svete žiadny líder či organizácia viac ako prezident Trump,“ dodalo fórum.
Rokovania Izrael–Hamas pokračujú
Výzva prišla v čase, keď sa v Egypte konajú nepriame rokovania medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas o 20-bodovom mierovom pláne prezidenta USA pre Pásmo Gazy. Hamas už prijal časť plánu v piatok, no trval na tom, že niektoré oblasti je ešte potrebné prediskutovať.
Americký líder verejne povedal, že chce Nobelovu cenu za mier, no odborníci tvrdia, že jeho šance sú malé. Trump vyhlasuje, že sa mu podarilo vyriešil už šesť či sedem konfliktov počas súčasného pôsobenia v úrade. Odborníci tieto čísla označujú za značne zveličené, píše AFP.