Trump tvrdí, že USA získali nové investície vo výške 17 biliónov USD

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)
TASR

WASHINGTON - Ekonomický rozmach, ktorý sľubuje americký prezident Donald Trump, sa sústreďuje na jedno číslo: 17 biliónov USD (14,56 bilióna eur). To je údajne suma nových investícií, ktoré Trump vygeneroval svojimi clami, znížením dane z príjmu a agresívnym obchodným manévrovaním. Informuje o tom agentúra AP.

Týchto 17 biliónov USD má ísť na financovanie nových tovární a nových technológií, čo prinesie viac pracovných miest, vyššie príjmy a rýchlejší hospodársky rast. „Za osem mesiacov pôsobenia sme už zabezpečili záväzky vo výške 17 biliónov USD,“ povedal prezident v prejave minulý mesiac.

Odborníci považujú číslo za výrazne prehnané

Podľa expertov skutočné číslo je pravdepodobne oveľa nižšie. Na základe vyhlásení rôznych firiem, krajín a webovej stránky Bieleho domu sa zdá, že Trumpov odhad je prehnaný, vysoko špekulatívny a oveľa vyšší ako skutočná suma. Webová stránka Bieleho domu uvádza celkové investície na úrovni 8,8 bilióna USD, pričom aj toto číslo je doplnené niektorými investičnými záväzkami prijatými počas vlády prechádzajúceho prezidenta Joea Bidena.

Biely dom na viaceré žiadosti o informácie o tom, ako Trump vypočítal investičné záväzky vo výške 17 biliónov USD, neuviedol žiadne detaily. Problém však presahuje Trumpove hyperbolické reči. Jeho presvedčenie, že hrubá sila ciel a tlak na firmy môžu priniesť ekonomické výsledky, je stratégia, ktorá by mu mohla politicky uškodiť, ak sa reči nepremenia na viac pracovných miest a vyššie príjmy.

Podpora verejnosti pre Trumpovu ekonomiku klesá

Podľa septembrového prieskumu iba 37 % Američanov schvaľuje Trumpovo riadenie ekonomiky. To je pokles z 56 % na začiatku roka 2020 počas Trumpovho prvého funkčného obdobia. Adam Posen, prezident Petersonovho inštitútu medzinárodnej ekonomiky, povedal, že verejné záväzky oznámené Trumpom sa pohybujú v stovkách miliárd dolárov, nie v biliónoch.

Medzinárodné investície

Biely dom tvrdí, že Japonsko investuje v USA 1 bilión USD. Európska únia (EÚ) sa zaviaže k investíciám vo výške 600 miliárd USD. Spojené arabské emiráty sľúbili 1,4 bilióna USD počas desiatich rokov a Katar 1,2 bilióna USD. Saudská Arábia má v úmysle poskytnúť 600 miliárd, India 500 miliárd a Južná Kórea 450 miliárd USD.

Problémom je, že presné podmienky týchto investícií ešte neboli úplne kodifikované a zverejnené a niektoré čísla sú sporné. V prípade Kataru ide napríklad o viac ako päťnásobok ročného hrubého domáceho produktu (HDP) tejto krajiny.

Niektoré krajiny spochybňujú svoje záväzky

Južná Kórea už spochybnila svoj investičný záväzok po tom, čo imigrační agenti vykonali raziu pri výstavbe závodu Hyundai v Georgii a zatkli kórejských občanov. Existujú tiež obavy, že takáto veľká investícia by mohla poškodiť juhokórejskú ekonomiku. Čo sa týka 600 miliárd USD v prípade EÚ, ide len o „prejavenie záujmu“ zo strany firiem či uvedenie „zámeru“ urobiť tak do roku 2029.

Je ešte príliš skoro na to, aby bolo vidieť akýkoľvek vplyv investícií na celkovú ekonomiku. Zatiaľ nedošlo k výraznému nárastu podnikových investícií ako percenta HDP Spojených štátov. Ako podiel na celkovej ekonomike sa podnikové investície počas prvých šiestich mesiacov Trumpovho prezidentovania neustále pohybovali okolo 14 %, rovnako ako pred pandémiou.

