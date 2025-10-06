Exšéf NATO podal šokujúcu výpoveď: Trump chcel z Aliancie vyhodiť niektoré štáty! TIETO to boli

BRUSEL - Bývalý generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vo svojej pripravovanej knihe zverejnil prekvapivé odhalenia o zákulisí rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa neho Trump počas svojho prvého funkčného obdobia zvažoval vylúčenie štyroch krajín z Aliancie – Dánska, Nemecka, Holandska a dokonca aj Stoltenbergovho rodného Nórska.
Trump hrozil „čistením NATO“
Ako uvádza Newsweek, Stoltenberg považoval Trumpa za najväčšiu hrozbu pre budúcnosť NATO. Americký prezident bol podľa neho frustrovaný z neplnenia finančných záväzkov európskych spojencov – tí dlhodobo nevydávali na obranu požadované dve percentá HDP, čo Trump považoval za zradu spoločnej bezpečnosti.
Počas rozhovorov s vtedajším šéfom Aliancie dokonca Trump naznačil, že by z NATO mohol vyradiť viaceré krajiny, ktoré podľa neho „parazitujú na americkej ochrane“. Medzi nimi menoval aj Nemecko, Dánsko, Holandsko a Nórsko, odkiaľ Stoltenberg pochádza, píše poľský portál Polsat News.
Švédsky model pre „vylúčené krajiny“
Trump údajne navrhol, aby po prípadnom vylúčení tieto štáty fungovali vo vzťahu k NATO podobne ako Švédsko pred vstupom do Aliancie – teda bez záruky kolektívnej obrany, no s možnosťou obmedzenej spolupráce. Takýto krok by však znamenal zásadné narušenie samotného princípu, na ktorom NATO stojí – spoločnej ochrany v prípade útoku.
Kritika Macrona aj napäté rokovania
Podľa Stoltenberga Trump opakovane útočil aj na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorému vyčítal „nízke príspevky na obranu“. Počas svojej poslednej kampane Trump dokonca otvorene vyhlásil, že v prípade vojenského konfliktu by Európe na pomoc neprišiel, ak spojenci nebudú platiť viac.
„Dávali mi rady, ako s ním hovoriť“
V knihe Stoltenberg spomína aj na Trumpových poradcov, ktorí sa mu vraj ospravedlňovali za prezidentovo správanie. „Často mi potajomky radili, ako s ním hovoriť, aby som ho neurazil,“ píše bývalý šéf NATO.
Jeho memoáre tak ukazujú, aké napäté bolo obdobie, keď sa budúcnosť západnej Aliancie ocitla na hranici zásadného rozkolu – a aj to, že samotné Nórsko, krajina jej generálneho tajomníka, bolo kedysi len krok od Trumpovho zoznamu „nežiaduceho členstva“.