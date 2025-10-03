Policajt zastrelil v Českom Tešíne agresívneho muža, ktorý zranil jeho kolegu

ČESKÝ TĚŠÍN - Policajt zastrelil dnes v Českom Tešíne na Karvinsku agresívneho muža, ktorý zranil jeho kolegu. Novinárov o tom informovala policajná hovorkyňa Soňa Štetínska. Prípadom sa zaoberá odbor vnútornej kontroly krajského riaditeľstva a Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (GIBS). Muž policajta pri opakovanom útoku zranil na viacerých miestach.
K udalosti policajti vychádzali po 17.00 h. Dostali oznámenie, že sa v panelovom dome pohybuje muž, ktorý pôsobí agresívne a má bližšie nešpecifikovaný bodnorezný nástroj. "Policajti nadviazali s mužom kontakt pri jednom z bytov. Muž bol vo vnútri a odmietal spolupracovať," uviedla Štetínská.Muž policajtom vyhrážal slovne aj nožom a tí následne násilne vnikli do bytu. Muž nereagoval na výzvy o použití donucovacích prostriedkov a na policajtov útočil. "Policajti užili taser, k eliminácii útočníka ale nedošlo. Pri opakovanom útoku na policajta, ktorého muž zranil na viacerých miestach, použil druhý policajt proti útočníkovi niekoľkými výstrelmi strelnú zbraň. Muž zraneniam aj napriek prvej pomoci poskytnutej policajtmi na mieste podľahol, "povedala Štetínska. Zranený policajt skončil na ošetrení v nemocnici. Policajti na mieste zaistili dva nože.
Postrelený muž zraneniam podľahol na mieste
Hovorca záchrannej služby Lukáš Humpl ČTK potvrdil, že policajt utrpel zranenia. Išlo o dve poranenia. Postrelený muž svojím zraneniam podľahol na mieste. Po dohode s políciou nechcel hovorca incident bližšie komentovať.
V tomto roku po zásahu policajtov zomrel muž, ktorý 27. februára v pražských Nusliach zaútočil na zásahovú jednotku nožmi. Policajti proti nemu použili taser a strelnú zbraň. O týždeň neskôr potom policajti v pražských Vršovciach postrelili muža, ktorý na nich zaútočil nožom. Muž neskôr v nemocnici zomrel. Koncom apríla juhočeská polícia postrelila útočníka, ktorý v byte v Třeboni ohrozoval nožom svojou známou. Postrelený muž v nemocnici zomrel. Koncom júla zastrelil zasahujúci policajt v Ivančiciach na Brniansku agresívneho muža, ktorý predtým nožom zranil troch ľudí, vrátane záchranára a policajta. V auguste polícia postrelila v pražských Diabliciach muža, ktorý vyhrážal partnerke, zabarikádoval sa v byte a z okna vyhadzoval zbrane. Muž po prevoze do nemocnice zomrel.