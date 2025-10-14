Ikonický český politik a expremiér sa dozvedel tie najhoršie správy: Viacerí už tušili, čo sa so mnou deje, tvrdí

PRAHA - Bývalý český premiér Mirek Topolánek oznámil, že má rakovinu pankreasu a budúci týždeň začne podstupovať chemoterapiu. Povedal to v podcaste Zlámaný Topol, ktorý moderuje spolu s komentátorkou Lenkou Zlámalovou, informuje spravodajkyňa.
„Vzhľadom na to, že všetci moji priatelia, známi a celkom široký okruh ľudí už tuší, čo sa so mnou deje, tak si myslím, že si to zaslúžia aj naši poslucháči. Pretože keď som na sieťach písal taký veľmi emotívny - nechcem povedať - nekrológ, po smrti Dany Drábovej, tak mi tam tí ľudia písali: ,Zdochni, čoskoro pôjdeš za ňou‘ a podobne. A netušili, ako blízko sú pravde,“ povedal bývalý predseda českej vlády.
„Ten problém v súvislosti s mojou operáciou rakoviny pankreasu bol celkom vážny a budúci pondelok začínam s chemoterapiou. To znamená - áno, nie som úplne v poriadku,“ dodal Topolánek. Podrobnejšie svoj zdravotný stav nerozoberal.
Topolánek bol v roku 1996 zvolený za senátora
Topolánek bol v roku 1996 zvolený za senátora, neskôr bol aj podpredsedom Senátu. V roku 2002 sa po Václavovi Klausovi stal druhým predsedom Občianskej demokratickej strany (ODS), ktorá o štyri roky neskôr zvíťazila vo voľbách do Poslaneckej snemovne. Do roku 2009, keď vláda padla, bol Topolánek českým premiérom. V roku 2018 kandidoval v prezidentských voľbách, v ktorých získal 4,3 percenta hlasov.