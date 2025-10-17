Piatok17. október 2025, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš

Masaker pri Karlových Varoch: VIDEO Muž napadol predavačku motorovou pílou! Tá len zázrakom prežila

Kamera zachytila hrozivé okamihy.
(Zdroj: Polícia ČR)
HORNÍ BLATNÁ - V českej obci Horní Blatná sa odohral brutálny útok, aký nemá v krajine obdobu. Tridsaťdvaročný cudzinec napadol predavačku v miestnom obchode motorovou pílou. Žena utrpela vážne zranenia, no vďaka pohotovosti svedka a rýchlemu zásahu polície útok prežila.

Útok prišiel nečakane

Všetko sa odohralo v stredu 15. októbra krátko pred 19. hodinou. Do malého zmiešaného obchodu v Horní Blatnej na Karlovarsku vstúpil 32-ročný muž – cudzinec, ktorý bol v predajni už známy. Tentoraz však neprišiel nakúpiť. Pod bundou mal ukrytú elektrickú motorovú pílu, píšu české médiá.

Podľa hovorkyne českej polície Kateřiny Peškovej muž chvíľu diskutoval a hádal sa s predavačkou, 55-ročnou cudzinkou, následne ju začal ohrozovať a napokon na ňu zaútočil.

Video zachytilo hrôzu v priamom prenose

Bezpečnostné kamery zaznamenali desivé momenty. Na zázname vidno, ako útočník najprv zapína pílu a reže pult s tovarom. Predavačka pochopí, že jej ide o život, a snaží sa utiecť medzi regálmi. Keď sa dostane k dverám, útočník jej skríži cestu a zaútočí priamo na ňu.

Po krátkom boji obaja miznú zo záberu, zrejme smerom von. Útok sa skončil až vo chvíli, keď okoloidúci muž začal na páchateľa kričať a ten z miesta ušiel. Krátko nato ho policajti zadržali neďaleko obchodu.

Nebol pod vplyvom alkoholu ani drog

Policajti okamžite vykonali dychovú skúšku aj test na drogy – oba dopadli negatívne. Muž teda nebol pod vplyvom žiadnej omamnej látky. Motív útoku zatiaľ nie je známy. Podľa záznamu z kamery stál útočník pri pulte dlhší čas, zatiaľ čo predavačka niečo vyhľadávala v mobilnom telefóne. Či práve to vyvolalo jeho náhlu agresiu, má objasniť prebiehajúce vyšetrovanie.

Žena utrpela vážne poranenia

Zranená predavačka bola po útoku v kritickom stave. Privolaní záchranári jej poskytli prvú pomoc priamo na mieste a následne ju previezli do nemocnice s vážnymi poraneniami hornej časti tela.

„Napadnutie prerušil až výkrik miestneho muža, ktorý útok zbadal. Žene bola poskytnutá okamžitá pomoc a následne bola hospitalizovaná s ťažkými zraneniami,“ uviedla hovorkyňa Pešková.

Vyšetrovanie ako pokus o vraždu

Kriminalisti začali prípad vyšetrovať ako pokus o vraždu, čo patrí medzi najzávažnejšie trestné činy v českom práve. Muž je momentálne vo väzbe, pričom vyšetrovatelia preverujú jeho minulosť, psychický stav aj možné motívy.

„Detektívi na prípade intenzívne pracujú,“ dodala Pešková s tým, že útok motorovou pílou patrí k najbrutálnejším incidentom posledných rokov.

