Pražské letisko je uprostred volieb v POHOTOVOSTI: Anonym tam nahlásil blížiace sa drony!

Na pražskom letisku zasahujú bezpečnostné zložky. (Zdroj: TASR/DPA., EPA/FILIP SINGER)
PRAHA - Kvôli anonymnej vyhrážke o blížiacich sa dronoch zasahuje polícia na pražskom Letisku Václava Havla. Do rozsiahleho bezpečnostného opatrenia sa zapojilo veľké množstvo policajtov, spolupracujú tiež s armádou. Polícia to uviedla na sieti X. Zdôraznila, že vyhrážka nie je overená a opatrenie je preventívne.
"Relevanciu informácií vyhodnocujeme a všetky opatrenia, vrátane nasadenia protidronovej ochrany a aktivizácie ostreľovačov, vyhodnocujeme a opatrenia je čisto preventívne," uviedli policajti.