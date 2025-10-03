Ďalšie stíhačky F-16 prileteli do Kuchyne: Slovensko ich už má sedem, kompletná letka na unikátnom FOTO

BRATISLAVA/MALACKY - Vo štvrtok podvečer dorazili na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách ďalšie dve stíhacie lietadlá F-16, ktoré posilnia výzbroj Ozbrojených síl SR. Až o niekoľko hodín neskôr sa rezort pochválil novými zábermi čerstvých strojov.
archívne video
Slovenská letka sa tak dostáva na novú modernizačnú úroveň a momentálne disponuje siedmimi z celkového počtu 14 objednaných strojov. Jej rast teda ešte neskončil. Informáciu poskytol komunikačný odbor ministerstva obrany.
Rezort už stroje evidentne vyskúšal aj na oblohe a spresnil, že ide o verziu F-16 Block 70, pričom jedno z lietadiel je jednomiestne a druhé dvojmiestne, tzv. spárka. V najbližších dňoch prejdú obidve stíhačky potrebnými administratívnymi a technickými úkonmi a následne budú začlenené do výcviku.
Strojov už máme pripravených sedem
Ministerstvo zdieľalo aj záber na kompletný rad strojov, ktoré sú schopné vzlietnuť a zasiahnuť. Tých je dohromady sedem.
Zmluva na dodávku 14 lietadiel F-16 C/D Block 70 americkej výroby rezort uzavrel ešte koncom roka 2018. Pre pandémiu sa však ich dodanie oneskorilo, pričom prvé kusy pristáli na Slovensku až v lete minulého roka.