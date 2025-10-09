Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

CHAOS a zúfalstvo na letisku v Katare: Slováci prežili dva dni ako z nočnej mory! REAKCIA leteckej spoločnosti

Ilustračné foto
BRATISLAVA/DOHA - Slováci prežili začiatkom týždňa na letisku v Dauhe nepríjemné chvíle. Lietadlo Smartwings, ktoré malo v pondelok (6. 10.) odletieť z Kataru na Slovensko, nakoniec neodletelo. Dôvodom bola technická porucha lietadla. Viacerí cestujúci boli po dlhých hodinách strávených na letisku z celej situácie zúfalí a v nervovom vypätí. Odletieť sa im nakoniec podarilo až na druhý deň. Hovorkyňa spoločnosti Smartwings v reakcii na situáciu uviedla, že ich situácia mrzí, no bezpečnosť cestujúcich je na prvom mieste.

"Odlet bol naplánovaný na 6. 10. 2025 o 18.40 h miestneho času. Lietadlo Smartwings ale neprešlo technickou kontrolou. Pasažierov cestovnej kancelárie Hydrotour opakovane vozili k lietadlu a spať, dokonca ich nechali i nastúpiť do lietadla, no odletieť im nedovolili. Okolo polnoci ich zúfalých prevážali do hotela Radisson Blue v Dauhe. Medzi pasažiermi bolo i množstvo starších ľudí a malých deti," informoval čitateľ s tým, že mnohí z cestujúcich mali zdravotné obmedzenia a pocit, že sú "v koncoch".

Cestujúci prišli na letisko opäť v utorok (7. 10.), pričom museli opakovane absolvovať checking. Keďže ich však systém registroval ako "odbavenych", letenky im vypisovali ručne. Nakoniec sa im podarilo nastúpiť do lietadla a popoludní z Dauhy do Bratislavy odletieť. "Celé to bolo silne chaotické a z môjho pohľadu nedôstojné. Otázka bezpečnosti nebola zodpovedaná, podobne ako príčina pondelkového zrušenia letu," konštatuje na záver Slovák. 

Reakcia spoločnosti Smartwings

O reakciu, čo sa na letisku v Dauhe udialo, sme požiadali leteckú spoločnosť Smartwings. Tá špekulácie o zníženej bezpečnosti odmieta. "Čas odletu charterového letu TVQ6627 z Dauhy (Katar) do Bratislavy bol posunutý z dôvodu náznaku menšej technickej poruchy, ktorá sa na lietadle vyskytla pred plánovaným odletom. Hoci to nebolo nič vážne, požiadavky na bezpečnosť v letectve sú veľmi prísne a poruchu je potrebné odstrániť. To sa však podarilo, počas tejto doby však vypršal letový štandard pre posádku tohto letu, počas ktorého môžu byť v službe," uviedla pre Topky.sk tlačová hovorkyňa Vladimíra Dufková s tým, že Smartwings z týchto dôvodov pre cestujúcich tohto letu zabezpečili hotelové ubytovanie v Dauhe. Celej situácie, ktorá v Katare vznikla, je im ľúto a v mene spoločnosti sa všetkým cestujúcim ospravedlňuje za spôsobené komplikácie a meškania.

"Bezpečnosť cestujúcich a posádky je pre Smartwings vždy absolútnou prioritou. Úplne odmietame akékoľvek špekulácie. Všetky lietadlá Smartwings spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy. Spoločnosť venuje maximálnu pozornosť údržbe a technickému stavu lietadiel a vždy dodržiava prísne platné predpisy, ktoré naša spoločnosť prísne dodržiava. Smartwings je opakovane držiteľom certifikátu IOSA (IATA Operational Safety Audit), ktorý predstavuje najpokročilejšie štandardy prevádzkovej bezpečnosti a kvality v leteckej doprave," dodáva Dufková zo spoločnosti Smartwings, ktorej flotilu tvorí 51 lietadiel.

