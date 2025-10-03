Izraelské námorníctvo zadržalo stovky aktivistov: Svet protestuje proti zásahu flotily

TEL AVIV - Izraelské námorné sily zadržali viac ako 400 propalestínskych aktivistov zo 41 plavidiel flotily Global Sumud smerujúcich do Pásma Gazy, oznámil vo štvrtok izraelský predstaviteľ. Premiér Benjamin Netanjahu vyzdvihol námorné sily za zastavenie tejto flotily. Informuje o tom agentúra AFP.
„Počas operácie, ktorá trvala približne 12 hodín, príslušníci izraelského námorníctva zmarili rozsiahly pokus o prienik stoviek jednotlivcov na palube 41 plavidiel, ktoré oznámili svoj zámer narušiť zákonnú námornú bezpečnostnú blokádu Pásma Gazy,“ uviedol predstaviteľ. „Na konci operácie bolo viac ako 400 účastníkov bezpečne prevezených do prístavu Ašdod na ďalšie konanie zo strany izraelskej polície,“ dodal.
Flotila Global Sumud naložená liekmi a potravinami vyplávala začiatkom septembra z Barcelony a tvorilo ju 45 lodí s približne 500 osobami. Jej cieľom bolo prelomiť izraelskú blokádu pobrežnej enklávy trvajúcu od roku 2007 a doručiť na toto vojnou zničené územie humanitárnu pomoc. Izraelské námorné sily od stredajšieho večera zasahovali proti týmto lodiam, pričom viacerí zahraniční politici vyzvali, aby s aktivistami zaobchádzali bezpečne. Na palube jednej zo zastavených lodí sa nachádzal aj Slovák Peter Švestka.
Pasažieri flotily sú v poriadku
Grécky minister zahraničných vecí George Gerapetritis uviedol, že všetci pasažieri flotily sú v dobrom zdravotnom stave a nebolo voči nim použité žiadne násilie. Predseda izraelskej vlády Netanjahu vo štvrtok vyzdvihol izraelské námorné sily za zadržanie flotily. „Ich významný zásah zabránil desiatkam plavidiel vo vstupe do vojnového pásma a odrazil kampaň delegitimizácie namierenú proti Izraelu,“ vyhlásil.
Zastavenie flotily a zadržanie aktivistov vyvolalo protesty, pričom podľa stanice BBC sa ľudia zhromaždili vo viacerých štátoch, ako napríklad v Taliansku, Grécku, Tunisku či Turecku. Kroky Izraela kritizoval aj Pakistan, Bolívia či Malajzia. Kolumbijský prezident Gustavo Petro v reakcii na zásah voči flotile oznámil vyhostenie všetkých izraelských diplomatov z Kolumbie.
Protestujúci po celom svete odsúdili izraelský zásah proti flotile Global Sumud
Protestujúci sa vo štvrtok zhromaždili v mestách po celom svete, aby vyjadrili nesúhlas so zadržaním propalestínskych aktivistov flotily Global Sumud zo strany izraelských námorných síl. Demonštranti tiež vyzvali vlády európskych krajín na prísnejšie sankcie voči Izraelu. Informuje o tom agentúra AFP.
Flotila s aktivistami sa v stredu priblížila k obliehanému Pásmu Gazy, kam niesla humanitárnu pomoc. Izraelské námorné sily však flotilu zastavili a podľa izraelského predstaviteľa zadržali viac ako 400 aktivistov zo 41 plavidiel.
Tento zásah už v stredu vyvolal protesty vo viacerých štátoch. Demonštrácie sa konali aj vo štvrtok, pričom v španielskom meste Barcelona pochodovalo zhruba 15.000 ľudí. Demonštranti kričali heslá ako: „Gaza, nie si sama,“ „Bojkot Izraelu,“ a „Slobodu Palestíne“. Zábery v španielskej televízii zobrazovali, ako polícia pomocou obuškov odohnala časť protestujúcich, ktorí sa snažili preliezť zábrany. Na palube jednej z lodí zadržanej flotily bola aj bývalá starostka Barcelony Ada Colauová.
Stovky ľudí pochodovali pred írskym parlamentom v Dubline. V Paríži sa zhromaždilo približne tisíc ľudí zatiaľ čo v prístavnom meste Marseille polícia zadržala zhruba sto propalestínskych aktivistov, ktorí sa údajne pokúsili zablokovať prístup do kancelárií výrobcu zbraní Eurolinks, ktorého obviňujú z predaja vojenských súčiastok Izraelu. Protesty sa konali aj v Berlíne, Haagu, Ženeve, Aténach, Tunise, Brazílii či Buenos Aires.
V Taliansku, kde odbory na piatok zvolali generálny štrajk ako prejav solidarity s flotilou, sa zišli tisíce ľudí a naliehali na premiérku Giorgiu Meloniovú, aby sa postavila na obranu aktivistov. Okrem Ríma, kde sa podľa polície zapojilo do pochodu 10.000 ľudí, sa protesty uskutočnili aj v Miláne, Turíne, Florencii i Bologni. Približne 3000 demonštrantov sa zhromaždilo pred budovou europarlamentu v Bruseli.
Protestujúci v Turecku, ktorého vláda je jedným z najväčších kritikov vojny Izraela v Pásme Gazy, pochodovali k izraelskému veľvyslanectvu v Istanbule s transparentmi s nápismi ako: „Úplné embargo na okupáciu“. „Žiadame prepustenie všetkých členov flotily Global Sumud a všetkých uväznených ľudí a ako študenti univerzít žiadame, aby naše univerzity prerušili všetky akademické a ekonomické väzby s genocídnym Izraelským štátom,“ uviedol jedna z protestujúcich študentiek. Desiatky ľudí sa zhromaždili aj pred veľvyslanectvom Spojených štátov - spojenca Izrael - v Kuala Lumpur.