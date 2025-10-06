Izrael prepustí posledných španielskych aktivistov z flotily Global Sumud

MADRID - Izrael v priebehu pondelka prepustí zvyšných 28 zadržaných Španielov z flotily prevážajúcej propalestínskych aktivistov do vojnou zmietaného Pásma Gazy. Dvadsaťjeden z nich sa už domov vrátilo v priebehu víkendu, oznámil španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. Informuje o tom agentúra AFP.
Albares odmietol poskytnúť ďalšie podrobnosti z dôvodu ochrany súkromia. „Pracujeme na tom, aby všetci dorazili do Španielska čo najskôr,“ zdôraznil. „Očakáva sa, že dnes už v Izraeli nebudú vo väzení žiadni Španieli,“ dodal. Desiatky ďalších aktivistov rôznych národností vrátane švédskej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej by mali v pondelok taktiež opustiť Izrael.
Väčšina - ak nie všetci - bude letecky prepravená do Grécka, odkiaľ sa budú môcť dostať do svojich domovských krajín, uviedli v nedeľu ich príslušné vlády. Izraelské námorné sily v piatok dopoludnia zastavili poslednú loď, ktorá bola súčasťou flotily Global Sumud. Na lodiach sa propalestínski aktivisti snažili prelomiť izraelskú blokádu Pásma Gazy, kde OSN po takmer dvoch rokoch vojny vyhlásila stav hladomoru, a dopraviť tam humanitárnu pomoc.
Izraelský predstaviteľ vo štvrtok uviedol, že lodiam s viac než 400 ľuďmi na palube bolo zabránené dostať sa na okupované palestínske územie. OSN uviedla, že hladomor v tejto palestínskej enkláve je dôsledkom toho, že Izrael tam bráni vstupu humanitárnej pomoci.