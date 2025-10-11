ŽENEVA - Tony potravín sú pripravené na presun do palestínskeho Pásma Gazy: kamióny s potravinovou pomocou smerujú do bojmi zničenej palestínskej enklávy z Egypta, Jordánska a Izraela, oznámil v sobotu Svetový potravinový program (WFP) Organizácie Spojených národov. Informuje o tom správa agentúry DPA.
WFP disponuje dostatkom potravinovej pomoci v regióne na to, aby dokázala pokryť potreby zhruba dvoch miliónov ľudí na tri mesiace v prípade, že Izrael umožní do enklávy plný prístup, dodala organizácia. Chlieb, múka a balíky s dôležitými komoditami sa podľa plánu budú tamojším obyvateľom rozdávať v dovedna 145 distribučných bodoch. Namiesto súčasných desiatich pekární ich má čo najrýchlejšie byť 30, aby sa zabezpečili dodávky chleba.
WFP opakovane požiadala o zaistenie bezpečnosti v záujme toho, aby sa dodávky potravinovej pomoci mohli dostať do distribučných centier a nik nebol počas ich presunu ohrozený. Tí, ktorí sa nemôžu dostať na distribučné miesta, digitálne dostanú finančné prostriedky na nákupy na miestnych trhoch, uvádza WFP. Organizácia tým myslí napríklad na starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím alebo ženy, o ktorých deti sa nemá kto postarať.
Prímerie vstúpilo do platnosti
Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti v piatok o 11.00 h SELČ. Súhlas oboch strán s touto dohodou oznámil ako prvý americký prezident Donald Trump ešte v stredu večer. Izraelské jednotky sa po začiatku prímeria stiahli z častí Gazy a podľa armády v rámci príprav na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom zastavili aj útoky. Izraelských rukojemníkov má Hamas prepustiť do 72 hodín od implementácie prímeria. Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy uviedol, že odkedy nadobudlo platnosť prímerie, sa na sever enklávy sa vrátilo približne 200-tisíc ľudí.