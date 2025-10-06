Ak rokovania s Hamasom zlyhajú, Izrael obnoví boje v Gaze! Trump vyzýva na rýchly posun v dialógu

TEL AVIV - Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v nedeľu varoval, že ak rokovania s palestínskym militantným hnutím Hamas o prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy nedosiahnu svoj cieľ, armáda obnoví boje v Pásme Gazy. Informuje o tom agentúra AFP.
„Nie je žiadne prímerie, ale operačná situácia sa zmenila. Na politickej úrovni sa úspechy dosiahnuté vojenskými akciami menia na politické zisky,“ povedal Zamir skupine vojakov nasadených v Pásme Gazy v koridore Necarim. „Ak politické úsilie zlyhá, vrátime sa k boju,“ dodal. Vojenská operácia sa podľa Zamira ešte neskončila a izraelské sily musia byť naďalej ostražité a pripravené na boj za každých okolností.
„Nesmieme zabúdať, že máme viac vojenských cieľov. Nedovolíme, aby Hamas zostal neporazený ako vládnuci a vojenský systém v Pásme Gazy. Ak to bude potrebné, budeme za to bojovať. Ak sa dosiahne dohoda, budeme držať oblasti, ktoré umožnia plnú operačnú flexibilitu a návrat na akékoľvek miesto (v Pásme Gazy)“ dodal Zamir.
Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že prijme niektoré prvky mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. S týmto plánom už predtým súhlasil aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Trump po oznámení Hamasu vyzval na zastavenia bombardovania Pásma Gazy. Izrael napriek tomu pokračoval v útokoch v tejto palestínskej enkláve, odkiaľ v nedeľu hlásili najmenej 19 obetí.
Trump vyzval Izrael a Hamas na rýchly pokrok v rokovaniach
Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyzval palestínske militantné hnutie Hamas a izraelských vyjednávačov, ktorí sa v Egypte zúčastnia na kľúčových rozhovoroch zameraných na ukončenie vojny v Pásme Gazy, aby „konali rýchlo. Najnovšie rokovania s Hamasom označil za „veľmi pozitívne“, informovala agentúra AFP.
„Tento víkend prebehli veľmi pozitívne rokovania s Hamasom a krajinami z celého sveta (arabskými, moslimskými a všetkými ostatnými) o prepustení rukojemníkov, ukončení vojny v Pásme Gazy, ale čo je dôležitejšie, o dosiahnutí MIERU na Blízkom východe, o ktorý sa už dlho snažíme,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Tieto rozhovory boli podľa Trumpa „veľmi úspešné“ a rýchlo napredujú. „Technické tímy sa opäť stretnú v pondelok v Egypte, aby dopracovali a vyjasnili si posledné detaily. Povedali mi, že prvá fáza by mala byť zavŕšená tento týždeň a všetkých žiadam, aby POSTUPOVALI RÝCHLO,“ uviedol Trump. Svoj príspevok zverejnil len niekoľko minút pred 18.00 h washingtonského času (polnoc SELČ), ktorú v piatok sám stanovil pre Hamas ako čas, do ktorého sa má vyjadriť k ním predloženému mierovému plánu. Hamas už v ten istý deň oznámil, že akceptuje časti 20-bodového mierového plánu vrátane prepustenia všetkých rukojemníkov a vzdania sa moci, no o niektorých bodoch chce ešte rokovať.
Nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom o prímerí a odovzdaní rukojemníkov založené na Trumpovom mierovom pláne sa uskutočnia v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch v predvečer druhého výročia útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Pásme Gazy.