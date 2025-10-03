Generálny štrajk v Taliansku ochromil železničnú dopravu na podporu flotily pre Gazu

RÍM - Generálny štrajk v Taliansku na podporu flotily Global Sumud s humanitárnou pomocou pre Pásmo Gazy v piatok narušil železničnú dopravu v Ríme. Štrajk zvolali odbory USB a CFIL a nasleduje po štvrtkových demonštráciách vo viacerých mestách po celom svete, vrátane Milána a Ríma. Informuje o tom agentúra AFP.
V Ríme sa očakáva demonštrácia na rozsiahlom námestí pred hlavnou železničnou stanicou Termini. Tamojšie spoje boli zrušené alebo meškali až 80 minút. V Miláne a ďalších talianskych mestách cestujúci zažili podobné meškania a rušenie spojov. Národná železničná spoločnosť Trenitalia varovala, že štrajk potrvá v piatok do 20.59 h. „Námestia budú preplnené,“ povedal v piatok pre Rádio Anch'io šéf odborov CGIL Maurizio Landini. „Ukazuje to ľudskosť a odhodlanie slušných ľudí, ktorí chcú zastaviť genocídu a robia to, čo vlády a štáty predstierali, že nevidia, alebo sú na tom dokonca spoluvinné,“ dodal.
„Dnes uviazne len vo vlakoch milión Talianov,“ povedal vicepremiér Matteo Salvini v televíznej relácii Mattino Cinque. Miestne médiá informovali, že zablokovaný bol aj prístav Livorno. Taliansky orgán pre dohľad nad štrajkom označil piatkový krok odborov za nezákonný, pretože štrajk neoznámili v predstihu 10 dní. Talianske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Izrael prepustil štyroch talianskych poslancov, ktorí sa plavili v rámci flotily. Dvaja poslanci talianskeho parlamentu a dvaja talianski europoslanci sa majú v piatok vrátiť do Ríma, uviedlo ministerstvo.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová odsúdila štrajk na štvrtkovom zasadnutí EÚ v Kodani. „Očakávala by som, že aspoň v otázke, ktorú považovali za takú dôležitú, odbory v piatok nevyhlásia generálny štrajk, pretože predĺžené víkendy a revolúcia nejdú dokopy,“ povedala Meloniová. Šéfka pravicovej vlády predtým označila flotilu za „nebezpečnú a nezodpovednú“ iniciatívu napriek tomu, že Taliansko jej vyslalo na pomoc námornú fregatu. Flotila Global Sumud s liekmi a potravinami vyplávala začiatkom septembra z Barcelony. Izraelské námorné sily zadržali vo štvrtok viac ako 400 propalestínskych aktivistov zo 41 plavidiel.