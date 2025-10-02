Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Slovensko komunikuje s Izraelom v súvislosti so zastavením lodí smerujúcich do Gazy

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA/TEL AVIV- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR je v úzkom kontakte s izraelským rezortom diplomacie v súvislosti so zastavením lodí patriacich do flotily Global Sumud (GHF). Na palube lodí boli propalestínski aktivisti smerujúci do Pásma Gazy a podľa webstránky GHF sa na jednej z nich nachádzal aj Slovák. MZVEZ SR požiadalo izraelské orgány o potvrdenie informácie, či sa medzi zadržanými nachádzajú slovenskí občania. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva.

„MZVEZ SR v prípade aktívne koná už od včerajšieho večera, a to priamo na mieste prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Tel Avive. Naše veľvyslanectvo je v úzkom kontakte s izraelským ministerstvom zahraničných vecí, ktoré je v tomto prípade momentálne jediným kontaktným bodom. Požiadali sme ho o oficiálne potvrdenie zatiaľ dostupnej informácie, ktorú evidujeme na sociálnych sieťach, či sa medzi dotknutými osobami nachádza aj občan alebo občania SR,“ uviedol minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD).

Šéf slovenskej diplomacie skonštatoval, že komunikácia s izraelským úradmi je obmedzená pre prebiehajúci sviatok Jom kipur. Osoby, ktoré sa nachádzali vo flotile, by však podľa získaných informácií mali byť po úvodných procesných a identifikačných procesoch následne umiestnené v detenčnom zariadení.

archívne video

Juraj Blanár sa vyjadril k incidentu s dronmi, ktoré dopadli na poľské územie (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„V prípade potvrdenia prítomnosti občana alebo občanov SR sme okamžite pripravení poskytnúť všetky konzulárne služby a asistenciu. Vláda SR bude aktívne vstupovať do tohto prípadu poskytnutím nevyhnutnej pomoci pre našich občanov. MZVEZ SR rovnako kontaktovalo izraelského veľvyslanca na Slovensku,“ dodal Blanár.

Izraelské vojenské námorníctvo vo štvrtok dopoludnia podľa portálu Times of Israel informovalo, že zastavilo 40 zo 47 plavidiel patriacich do GHF, na ktoré sa nalodili jeho vojaci. So zastavovaním lodí námorníctvo začalo v noci na štvrtok a v akcii pokračovalo dopoludnia. Najmenej štyri lode flotily uviazli na mori pre rôzne technické problémy nesúvisiace s činnosťou izraelskej armády.

Na zadržanej lodi bol aj Slovák

Na palube zadržanej lode Hio sa podľa webstránky GHF nachádzal aj Slovák Peter Švestka. Vo vopred nahratom videu uviedol, že bol unesený proti svojej vôli. „Povedzte mojej vláde, aby prestala napomáhať Izraelu a priviezla ma domov. Stop genocíde,“ vyhlásil. Izraelské sily po nalodení zadržali stovky aktivistov, ktorých prevezú do prístavu Ašdod a následne deportujú z Izraela. Podľa izraelského ministerstva zahraničných vecí sú „v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave“.

Viac o téme: LoďAktivistiZastavenieIzraelPásmo GazaMZVEZ SR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Izrael deportuje do Európy
Izrael deportuje do Európy propalestínskych aktivistov z flotily smerujúcej do Pásma Gazy
Zahraničné
aktualizované Izrael spustili zastrašovaciu operáciu
Izrael spustili zastrašovaciu operáciu proti flotile s pomoocu smerujúcej do Gazy
Zahraničné
Nový zákon v Iráne:
Nový zákon v Iráne: Sprísnia sa tresty za špionáž v prospech Izraela a USA
Zahraničné
Izraelská armáda poslednýkrát vyźyva
Izraelská armáda poslednýkrát vyźyva obyvateľov mesta Gaza: Majú odísť
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ženy, pred TÝMTO ochorením treba mať rešpekt! Spoznajte jedinú správnu prevenciu
Ženy, pred TÝMTO ochorením treba mať rešpekt! Spoznajte jedinú správnu prevenciu
Zoznam TV
Martina Flašíková o STVR: Nejdeme bojovať s konkurenciou, naša úloha je niekde úplne inde
Martina Flašíková o STVR: Nejdeme bojovať s konkurenciou, naša úloha je niekde úplne inde
Prominenti
Tlačová konferencia ministra vnútra na tému: Pokračujeme v boji proti podvodom na senioroch
Tlačová konferencia ministra vnútra na tému: Pokračujeme v boji proti podvodom na senioroch
Správy

Domáce správy

Mladý vodič zišiel na
Mladý vodič zišiel na krajnicu a narazil do odstaveného auta na ceste: Nafúkal viac ako 2 promile
Domáce
Deťom kúpila nugetky, po
Deťom kúpila nugetky, po ich nakrájaní zostala v šoku: Predstavte si, že by TOTO zjedli! Výstraha aj pre iné mamičky
Domáce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo pokračovanie projektu Právo na prvé zamestnanie
Domáce
Kremnica: Dve expozície Múzea mincí a medailí zatvorené, čakajú ich veľké zmeny
Kremnica: Dve expozície Múzea mincí a medailí zatvorené, čakajú ich veľké zmeny
Banská Bystrica

Zahraničné

Slovensko komunikuje s Izraelom
Slovensko komunikuje s Izraelom v súvislosti so zastavením lodí smerujúcich do Gazy
Domáce
Nemecko čelí rastúcej hrozbe
Nemecko čelí rastúcej hrozbe nelegálnych dronov: Súčasné zákony sú podľa odborníkov nedostatočné
Zahraničné
FOTO Summit Európskeho politického spoločenstva
Žiadna dohoda o ruských aktívach ani obrane Ukrajiny: Európski lídri sa na summite nezhodli vo väčšine kľúčových otázok
Zahraničné
Izrael deportuje do Európy
Izrael deportuje do Európy propalestínskych aktivistov z flotily smerujúcej do Pásma Gazy
Zahraničné

Prominenti

Nela Slováková podstúpila PLASTIKU:
Nela Slováková podstúpila PLASTIKU: FOTO tesne po zákroku!
Domáci prominenti
Robbie Williams
Robbie Williams vystrašil fanúšikov: Trpí vážnym ochorením!
Zahraniční prominenti
Martina Flašíková, generálna riaditeľka
Martina Flašíková o STVR: Nejdeme bojovať s konkurenciou, naša úloha je niekde úplne inde
Domáci prominenti
Nenalíčená Jennifer Lopez: FOTO
Nenalíčená Jennifer Lopez: FOTO Takto krásne vyzerá BEZ mejkapu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Päť najslávnejších samurajov: Kvôli
Päť najslávnejších samurajov: Kvôli nepriateľom sa radšej nekúpali
dromedar.sk
Dráma v lietadle! Sklopené
Dráma v lietadle! Sklopené sedadlo vyvolalo peklo: Kvôli bitke muselo lietadlo núdzovo pristáť
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Šok pri obliekaní starej bundy: Muž skoro premeškal svoju životnú šancu! Vo vrecku našiel ukrytých 15,3 milióna eur
Zaujímavosti
Tajomné tunely pod Galileou
Historický nález v Galilei: Archeológovia objavili tajnú skrýšu medených mincí! Prežili 1 600 rokov ukryté pred Rimanmi
Zaujímavosti

Dobré správy

Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Tisíce voľných pracovných miest, ale zamestnať sa je čoraz ťažšie: Analytici odkrývajú slovenský paradox!
Tisíce voľných pracovných miest, ale zamestnať sa je čoraz ťažšie: Analytici odkrývajú slovenský paradox!
Elon Musk prekonal historický rekord: Jeho majetok prelomil magickú hodnotu! (foto)
Elon Musk prekonal historický rekord: Jeho majetok prelomil magickú hodnotu! (foto)
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?

Šport

Skuhravý o probléme v Košiciach: Viem o ňom od tretieho dňa letnej prípravy, ale nemôžem to povedať
Skuhravý o probléme v Košiciach: Viem o ňom od tretieho dňa letnej prípravy, ale nemôžem to povedať
Niké liga
Manchester verí, že má v rukách poklad: United dohodli prestup mladučkého klenotu z Južnej Ameriky
Manchester verí, že má v rukách poklad: United dohodli prestup mladučkého klenotu z Južnej Ameriky
Premier League
Infarktový záver v Barcelone: PSG v šlágri gigantov zavŕšil obrat v posledných sekundách
Infarktový záver v Barcelone: PSG v šlágri gigantov zavŕšil obrat v posledných sekundách
Liga majstrov
Outsider z Azerbajdžanu v Lige majstrov s ďalšou výhrou, Woltemade prispel k triumfu Newcastle
Outsider z Azerbajdžanu v Lige majstrov s ďalšou výhrou, Woltemade prispel k triumfu Newcastle
Liga majstrov

Auto-moto

Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky

Kariéra a motivácia

Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Kariera.sk TS
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Vzťahy na pracovisku
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Motivácia a produktivita
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Rady a tipy
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Rady a tipy

Technológie

AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
AKTUÁLNE: Vo veľkom sa šíri nový Android trojan Datzbro. Ovládne tvoj telefón, vybieli ti účet a ty o tom nebudeš mať ani tušenie
Bezpečnosť
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
POZOR! Tvoj Xiaomi telefón môže byť už čoskoro nebezpečný. Tieto modely strácajú softvérovú podporu
Xiaomi
Android Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješ
Android Auto bude múdrejšie než kedykoľvek predtým! Tieto nové funkcie si zamiluješ
Android
Google sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje kroky
Google sa vyjadril ku kontroverznej zmene Androidu: „Zabitie open-source“ sa nekoná, obhajuje svoje kroky
Android

Bývanie

Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie

Pre kutilov

Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kráľovský expert o princovi Williamovi: Musí využiť neodolateľné čaro svojej matky, aby zachoval monarchiu po smrti kráľa
Zahraničné celebrity
Kráľovský expert o princovi Williamovi: Musí využiť neodolateľné čaro svojej matky, aby zachoval monarchiu po smrti kráľa
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Deťom kúpila nugetky, po
Domáce
Deťom kúpila nugetky, po ich nakrájaní zostala v šoku: Predstavte si, že by TOTO zjedli! Výstraha aj pre iné mamičky
Najvyšší súd v obnovenom
Domáce
Najvyšší súd v obnovenom konaní potvrdil verdikt: Dva roky väzenia a peňažný trest pre odsúdeného expolicajta
Šokujúce ráno pre našu
Domáce
Šokujúce ráno pre našu diplomaciu: ÚNOS Slováka izraelskou armádou! Medzi zadržanými je aj prominentná Greta!
Tragédia na diaľnici D4:
Domáce
Tragédia na diaľnici D4: Vodič vo vysokej rýchlosti narazil do kamióna, nehodu neprežil

Ďalšie zo Zoznamu