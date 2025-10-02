Slovensko komunikuje s Izraelom v súvislosti so zastavením lodí smerujúcich do Gazy

BRATISLAVA/TEL AVIV- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR je v úzkom kontakte s izraelským rezortom diplomacie v súvislosti so zastavením lodí patriacich do flotily Global Sumud (GHF). Na palube lodí boli propalestínski aktivisti smerujúci do Pásma Gazy a podľa webstránky GHF sa na jednej z nich nachádzal aj Slovák. MZVEZ SR požiadalo izraelské orgány o potvrdenie informácie, či sa medzi zadržanými nachádzajú slovenskí občania. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva.
„MZVEZ SR v prípade aktívne koná už od včerajšieho večera, a to priamo na mieste prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Tel Avive. Naše veľvyslanectvo je v úzkom kontakte s izraelským ministerstvom zahraničných vecí, ktoré je v tomto prípade momentálne jediným kontaktným bodom. Požiadali sme ho o oficiálne potvrdenie zatiaľ dostupnej informácie, ktorú evidujeme na sociálnych sieťach, či sa medzi dotknutými osobami nachádza aj občan alebo občania SR,“ uviedol minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
Šéf slovenskej diplomacie skonštatoval, že komunikácia s izraelským úradmi je obmedzená pre prebiehajúci sviatok Jom kipur. Osoby, ktoré sa nachádzali vo flotile, by však podľa získaných informácií mali byť po úvodných procesných a identifikačných procesoch následne umiestnené v detenčnom zariadení.
„V prípade potvrdenia prítomnosti občana alebo občanov SR sme okamžite pripravení poskytnúť všetky konzulárne služby a asistenciu. Vláda SR bude aktívne vstupovať do tohto prípadu poskytnutím nevyhnutnej pomoci pre našich občanov. MZVEZ SR rovnako kontaktovalo izraelského veľvyslanca na Slovensku,“ dodal Blanár.
Izraelské vojenské námorníctvo vo štvrtok dopoludnia podľa portálu Times of Israel informovalo, že zastavilo 40 zo 47 plavidiel patriacich do GHF, na ktoré sa nalodili jeho vojaci. So zastavovaním lodí námorníctvo začalo v noci na štvrtok a v akcii pokračovalo dopoludnia. Najmenej štyri lode flotily uviazli na mori pre rôzne technické problémy nesúvisiace s činnosťou izraelskej armády.
Na zadržanej lodi bol aj Slovák
Na palube zadržanej lode Hio sa podľa webstránky GHF nachádzal aj Slovák Peter Švestka. Vo vopred nahratom videu uviedol, že bol unesený proti svojej vôli. „Povedzte mojej vláde, aby prestala napomáhať Izraelu a priviezla ma domov. Stop genocíde,“ vyhlásil. Izraelské sily po nalodení zadržali stovky aktivistov, ktorých prevezú do prístavu Ašdod a následne deportujú z Izraela. Podľa izraelského ministerstva zahraničných vecí sú „v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave“.