Poľsko sa pripojí k ropovodom NATO: Prepojí potrubia s Nemeckom

VARŠAVA - Poľsko podpísalo predbežné porozumenie o spolupráci pri rozšírení svojej palivovej infraštruktúry s cieľom pripojiť ju k systému ropovodov NATO. Postaviť sa má 300 kilometrov potrubia od hranice s Nemeckom do mesta Bydhošť. Dokument v piatok v prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva obrany Cezaryho Tomczyka uzavreli Podnik investícií NATO a spoločnosť PERN. Informuje o tom varšavský spravodajca.
Podľa ministerstva obrany má projekt v hodnote 200 miliárd zlotých (46,99 mld. eur) zásadný význam pre posilnenie energetickej a obrannej bezpečnosti krajiny a jeho dôležitosť prirovnalo k získaniu stíhačiek najnovšej generácie. Realizácia má zvýšiť odolnosť Poľska voči prípadným palivovým krízam a zároveň upevniť jeho pozíciu ako strategického partnera Severoatlantickej aliancie v regióne.
Investícia zahŕňa rozvoj prenosovej a skladovacej infraštruktúry ropných produktov. Rezort obrany zdôraznil, že tento krok prispeje k zvýšeniu mobility vojsk a efektívnosti operácií celého NATO. Podpis dohody sa uskutočnil vo Varšave a sprevádzala ho oficiálna ceremónia. Ministerstvo obrany k tomu uviedlo, že ide o ďalší krok v rámci posilňovania interoperability a schopností ozbrojených síl členských štátov aliancie.