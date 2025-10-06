Nórske stíhačky F-35 budú hliadkovať v Poľsku spolu s poľskými a holandskými posádkami

VARŠAVA - Nórske stíhacie lietadlá F-35 priletia v pondelok do Poľska, kde budú v nasledujúcich týždňoch spolu s poľskými a holandskými posádkami hliadkovať nad poľským územím. Stroje plánujú pristáť na základni Poznaň-Krzesiny. Podľa agentúry PAP o tom informoval minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informuje varšavský spravodajca.
Pôjde o druhú tohtoročnú misiu nórskych stíhačiek F-35 v Poľsku, pričom prvá prebiehala od januára do leta. Cieľom operácie je podľa nórskeho ministerstva obrany posilnenie obrany východného krídla NATO a odstrašovanie potenciálnych hrozieb.
„Našou misiou v Poľsku bude predovšetkým obrana pred vzdušnými hrozbami voči územiu NATO. Budeme pripravení zachytávať objekty, ktoré narušia poľský vzdušný priestor,“ uviedol nórsky štátny tajomník ministerstva obrany Andreas Flaam. Minister Kosiniak-Kamysz pripomenul, že Poľsko očakáva dodanie vlastných stíhačiek F-35, pričom dve sú už v službe. Do ich úplného nasadenia bude podľa neho kľúčové spojenectvo v rámci NATO.