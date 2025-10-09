Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Škandál v Poľsku: Zamestnanec fotografoval matričné záznamy, obvinili ho zo špionáže

TASR

VARŠAVA - Bývalý pracovník varšavskej radnice bol obvinený zo špionáže v prospech Ruska a zneužitia verejnej funkcie. Píše agentúra AP.

Muž identifikovaný ako Tomasz L. podľa obvinenia v období medzi rokmi 2017 a 2022 kopíroval a fotografoval matričné záznamy (rodné, sobášne a úmrtné listy) osôb z Poľska a zo zahraničia. Následne ich poskytol ruským spravodajským službám, čo umožnilo vytvárať falošné identity pre ruských agentov pôsobiacich v zahraničí. Podľa prokuratúry jeho činnosť predstavovala vážnu hrozbu pre bezpečnosť Poľska.

Tomasza L. zadržali poľské úrady v marci 2022

Tomasza L. zadržali poľské úrady v marci 2022 v rámci operácie poľskej Agentúry pre vnútornú bezpečnosť (ABW). Podľa poľských novín Rzeczpospolita jeho zatknutie poskytlo úradom informácie, ktoré prispeli k vyhosteniu ruských diplomatov v tom istom mesiaci. Vzhľadom na to, že jeho činnosť sa odohrávala pred sprísnením poľských zákonov o špionáži v roku 2023, hrozí mu trest od troch do 15 rokov väzenia a tri roky väzenia za zneužitie verejnej funkcie. Poľské úrady od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 obvinili desiatky ľudí zo špionáže alebo sabotáží v prospech Moskvy.

