Predseda Úradu pre verejné obstarávanie podpísal s Českom a Maďarskom memorandum o spolupráci

VODERADY - Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič a predsedovia partnerských inštitúcií z Českej republiky a Maďarska Petr Mlsna a László Kovács podpísali v pondelok vo Voderadoch (okres Trnava) memorandum o spolupráci a spoločnom postupe. Pri plánovanej revízii európskych smerníc v oblasti verejného obstarávania chcú apelovať napríklad na znižovanie administratívnej záťaže v súvislosti s verejnými zákazkami.
„Účel podpisu tohto memoranda je taký, aby sme si s kolegami z Českej republiky a Maďarska vymieňali poznatky, aby sme zhodnotili našu aplikačnú prax, reportovali to Európskej komisii a žiadali úpravu nosných smerníc,“ povedal Kubovič po podpise dokumentu počas odborného sympózia o aktuálnych výzvach vo verejnom obstarávaní. Za jeden z najväčších problémov v slovenských podmienkach považuje inštitút konfliktu záujmov. „V malých členských štátoch sa tento inštitút vykladá príliš široko a spôsobuje to potom napríklad korekcie pri eurofondoch,“ poznamenal. Poukázal aj na „umelé“ rozdeľovanie zákaziek, ktoré má vplyv na znižovanie transparentnosti.
Predseda českého Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže Mlsna označil za hlavný problém vysokú administratívnu záťaž spojenú s verejnými zákazkami. Najmä pre malých obstarávateľov je podľa neho v súčasnosti takmer nadľudskou úlohou vyhovieť všetkým požiadavkám, ktoré súčasné smernice obsahujú. „My ako stredne veľké štáty by sme mali vytvoriť tlak na Európsku komisiu, aby prišlo so zmenou smerníc o verejnom obstarávaní k presadeniu našich záujmov. To znamená, aby sme boli schopní podporovať náš ekonomický rast,“ dodal. Očakáva názorové strety s väčšími krajinami.
Predseda maďarského úradu László Kovács zdôraznil dôležitosť pondelkového spoločného vyhlásenia. Všetky tri úrady podľa jeho slov riešia podobné otázky v oblasti verejných zákaziek. Môžu preto ponúknuť aj podobné odpovede. Vzájomná koordinácia preto môže podľa neho pomôcť všetkým zainteresovaným.
V spoločnom vyhlásení uznávajú zásadnú úlohu právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania pri posilňovaní jednotného trhu EÚ a podporovaní spravodlivého hospodárskeho prostredia. Zároveň deklarujú otvorenosť dialógu o otázkach týkajúcich sa rozvoja legislatívy EÚ v oblasti verejného obstarávania, vrátane sektorovej legislatívy, vývoja eForms, ako aj otázok týkajúcich sa ich výkladu. Uznávajú tiež dôležitosť spolupráce pri tvorbe a dodržiavaní európskych smerníc a noriem v oblasti verejného obstarávania. Opätovne potvrdili kľúčovú úlohu transparentnosti, efektívnosti a konzistentnosti v rámci procesu verejného obstarávania. „Sme ochotní posilniť naše partnerstvo a vzájomnú výmenu skúseností medzi našimi inštitúciami,“ podčiarkli.