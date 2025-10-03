Európu čaká pohroma: Exhurikán Humberto prinesie do Európy zmenu počasia! V tomto štáte to bude najhoršie

LONDÝN - Atlantik buráca – bývalý hurikán Humberto slabne, no nad oceánom sa premenil na novú búrku Amy. V piatok a sobotu má zasiahnuť Írsko a sever Británie, meteorológovia varujú pred silným vetrom, prívalovým dažďom a vysokými vlnami.
Z hurikánu vzniká búrka
Humberto, ktorý ešte pred pár dňami vyčíňal v Atlantiku ako hurikán, už stratil svoju silu. To však neznamená, že je po hrozbe. Podľa odborníkov z portálu Severe Weather Europe sa z neho nad severným Atlantikom vytvorila mohutná tlaková níž, ktorá dostala meno Amy. Práve tá má v nasledujúcich dňoch doraziť k brehom západnej Európy.
Meteorológovia upozorňujú, že búrka prinesie výdatné dažde, prudký vietor a rozbúrené more. Najviac by mali byť zasiahnuté Írsko a Škótsko, kde sa očakáva aj najvyššie riziko záplav a dopravných problémov.
Varovanie z Británie
Britská meteorologická služba Met Office už vydala prvé upozornenia. Podľa meteorológa Toma Crabtreeho je stále ťažké presne určiť dráhu búrky, no sever a západ Británie majú počítať s nepriaznivým počasím. „Vo vnútrozemí môžu nárazy vetra dosahovať 80 až 95 kilometrov za hodinu, v niektorých oblastiach dokonca 110 až 130,“ uviedol Crabtree. Dodal, že na otvorenom pobreží a v horských oblastiach budú podmienky ešte horšie.
K vetru sa pridá aj intenzívny dážď. V západnom Škótsku môže podľa Met Office spadnúť 30 až 50 milimetrov zrážok v priebehu niekoľkých hodín. Takéto množstvo vody stačí na to, aby sa rýchlo rozvodnili potoky a rieky a hrozili lokálne povodne.
Riziká pre dopravu a infraštruktúru
Silný vietor a lejak môžu výrazne skomplikovať cestovanie. Očakáva sa znížená viditeľnosť, problémy na cestách aj železnici a výpadky elektriny v postihnutých regiónoch. Pobrežné oblasti sa musia pripraviť na príboj a vysoké vlny, ktoré môžu ohroziť nižšie položené cesty či prístavy.
Meteorológovia preto odporúčajú obyvateľom sledovať aktuálne výstrahy a byť pripravení na zhoršené podmienky najmä počas piatka a soboty, keď by mala búrka Amy zasiahnuť Britániu najsilnejšie.