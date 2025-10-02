Kapitána zadržaného tankera budú súdiť vo Francúzsku

PARÍŽ - Vo februári budúceho roka sa uskutoční proces s čínskym kapitánom ropného tankera Boracay, ktorý je podľa francúzskych úradov súčasťou tzv. ruskej tieňovej flotily a v sobotu bol zadržaný pri atlantickom pobreží Francúzska. Obvinený je z toho, že posádka počas kontroly neuposlúchla pokyny francúzskeho vojenského personálu, oznámila vo štvrtok prokuratúra v Breste. Informuje o tom agentúra AFP.
Druhé obvinenie voči kapitánovi, že nevedel predložiť doklady o štátnej príslušnosti lode, bolo stiahnuté. Prokuratúra sa nezaoberala otázkou, či loď mohla slúžiť ako štartovacia platforma pre neznáme drony spozorované nedávno nad Dánskom. Medzitým bol z policajného zadržania prepustený prvý dôstojník lode, tiež čínsky občan. Zatiaľ nie je známe, či bude prepustený aj kapitán a či bude loď, ktorá sa v rozpore s medzinárodným právom neplavila pod žiadnou vlajkou, pokračovať v ceste do Indie.
Ropný tanker, nesúci predtým meno Pushpa, ktorý vyplával z Ruska, zastavila minulú sobotu fregata francúzskeho námorníctva neďaleko ostrova Ouessant a nariadila mu zmeniť kurz smerom k pobrežiu. Plavidlo teraz kotví asi 30 kilometrov od prístavného mesta Saint-Nazaire. Francúzski vojaci boli na palube aj vo štvrtok.
Loď bola podľa Macrona registrovaná pod falošnou vlajkou
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v tejto súvislosti vyzval štáty tzv. koalície ochotných na spoločný postup proti ruskej tieňovej flotile. „Ak zadržíme lode na niekoľko dní alebo týždňov, (...) zničíme tento obchodný model,“ povedal Macron na štvrtkovom stretnutí Európskeho politického spoločenstva v Kodani. „Tieňová flotila je veľmi dobrým cieľom, ak chceme zlepšiť našu efektivitu,“ dodal. Je to dôležitý krok k zvýšeniu tlaku na Rusko.
Loď bola podľa Macrona registrovaná pod falošnou vlajkou a už v marci ju z rovnakého dôvodu kontrolovali estónske úrady. Odmietol sa však vyjadriť k špekuláciám, že z jej paluby mohli štartovať drony spozorované nad Dánskom.
Macron zároveň oznámil, že v najbližších dňoch sa náčelníci generálnych štábov koalície ochotných stretnú, aby v koordinácii s NATO vypracovali spoločné opatrenia. Podľa webovej stránky Vesselfinder sa tanker Boracay plavil medzi 22. a 25. septembrom v blízkosti dánskeho pobrežia. Plavidlo s dĺžkou 244 metrov často menilo vlajky a názvy a od februára je na sankčnom zozname EÚ. Webová stránka opensanctions.org uviedla, že doteraz bolo registrované pod siedmimi vlajkami (Džibutsko, Gabon, Hongkong, Svätý Krištof a Nevis, Libéria, Marshallove ostrovy a Mongolsko).