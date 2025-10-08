Zákerná taktika Moskvy: Jej lode vypúšťajú do mora ropu! A to v blízkosti európskych brehov

LONDÝN - Lode patriace do takzvanej ruskej tieňovej flotily vypúšťajú ropu priamo do vôd pri európskych brehoch. Zistilo to spoločné vyšetrovanie bruselského denníka Politico a investigatívnej neziskovej organizácie SourceMaterial. Lotyšský minister energetiky Kaspars Melnis varoval, že Európa mala zatiaľ „len obrovské šťastie“, pretože situácia mohla prerásť do rozsiahlej ekologickej katastrofy.
Satelitné dôkazy a mlčanie na mori
Podľa zistení novinárov najmenej päť tankerov zanechalo za sebou rozsiahle ropné škvrny, no napriek tomu pokojne pokračovali v plavbe bez zásahu úradov. Politico uvádza, že dve z týchto lodí boli už pred incidentom zaradené na sankčné zoznamy Veľkej Británie. „Ide o vážny a rastúci problém,“ vyhlásil minister Melnis. „Máme šťastie, že sa zatiaľ nič tragické nestalo,“ dodal pre Politico.
Ropné úniky aj poškodené káble
Vyšetrovanie sa opieralo o satelitné zábery neziskovej organizácie SkyTruth a o prepravné dáta analytickej platformy Kpler. Tie umožnili sledovať presný pohyb lodí a porovnať ho s miestami, kde sa objavili ropné škvrny. Podobné zistenia zverejnilo Politico už v roku 2024 – aj vtedy išlo o nelegálne úniky z ruskej tieňovej flotily.
Redakcia upozorňuje, že tieto prípady odhaľujú bezmocnosť západných krajín, ktoré sa snažia obmedziť vývoz ruskej ropy a zároveň chrániť svoje pobrežné vody pred ekologickým kolapsom.
Narušenie morského prostredia sa však netýka len ropy. Minulý rok počas Vianoc prerušila loď Eagle S, plaviaca sa pod vlajkou Cookových ostrovov, podmorský elektrický kábel EstLink 2 spájajúci Estónsko s Fínskom. Vyšetrovatelia tvrdia, že tá istá posádka mala v úmysle poškodiť aj ďalší kábel EstLink 1 a plynovod BalticConnector.
Ako Rusko obchádza sankcie
Takzvaná tieňová flotila je nástrojom, ktorým Moskva obchádza západné sankcie. Tvorí ju sieť starších tankerov, často registrovaných pod vlajkami tretích krajín, aby zakryli svoj pôvod. Ich úlohou je prepravovať ropu a ropné produkty mimo oficiálnych kanálov a vyhnúť sa tak kontrolám aj finančným obmedzeniam.