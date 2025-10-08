Francúzsky parlament odmietol prijať návrh na Macronovo odvolanie

PARÍŽ - Francúzsky parlament v stredu odmietol prijať návrh krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) na odvolanie prezidenta Emmanuela Macrona. Na svojom zasadnutí v stredu o tom hlasovaním rozhodlo predsedníctvo Národného zhromaždenia, dolnej komory parlamentu. Informoval o tom spravodajský web denníka Le Figaro.
Návrh LFI podporilo päť členov predsedníctva, desať ich proti a piati sa hlasovania zdržali. Za návrh hlasovala iba ľavica. Krajne pravicové Národné združenie (RN) sa zdržalo, uviedli pre agentúru AFP jej zdroje v parlamente. Predsedníčka poslaneckého klubu LFI v Národnom zhromaždení Mathilde Panotová vo svojej reakcii na výsledok hlasovania konštatovala: „Národné združenie opäť, ako obvykle, zachraňuje Emmanuela Macrona.“
Predsedníctvo (kancelária) Národného zhromaždenia je najvyšším výkonným orgánom parlamentu, ktorý riadi administratívu a procedúry zhromaždenia. Jeho členmi nie sú len poslanci; pozostáva z predsedu zhromaždenia, podpredsedov a ďalších členov zvolených do kancelárie. Výsledok tohto hlasovania v praxi znamená, že návrh na Macronovo odvolanie sa automaticky zamieta a ani sa nezačne oficiálne prerokúvať v pláne.
Francúzsko sa nachádza v zložitej situácii
Francúzska politická scéna sa ocitla v hlbokej kríze po demisii premiéra Sébastiena Lecornua, ktorý odstúpil v pondelok, len deň po vymenovaní svojej vlády. Jeho krátke - 27 dní trvajúce pôsobenie na premiérskom poste - sa stalo najkratším v dejinách Piatej republiky. Lecornu, ktorý je blízkym spojencom prezidenta Macrona, podal demisiu, lebo nebol schopný získať podporu parlamentu pre návrh rozpočtu na rok 2026. Macron ho následne poveril ďalšími rokovaniami s politickými stranami, avšak väčšina opozície, vrátane krajnej pravice a radikálnej ľavice, odmietla spoluprácu a žiada predčasné voľby. V tejto politickej nestabilite sa objavila aj výzva LFI na odvolanie Macrona.
V súčasnosti sa Francúzsko nachádza v zložitej situácii, lebo politická nestabilita komplikuje riešenie ekonomických problémov, ako je vysoký rozpočtový deficit a verejný dlh. Macron má v tejto situácii niekoľko možností vrátane vymenovania nového premiéra, rozpustenia Národného zhromaždenia a vyhlásenie predčasných volieb. Každá z týchto možností má svoje riziká a môže mať ďalekosiahle dôsledky pre politickú a ekonomickú stabilitu krajiny, upozorňujú politickí analytici citovaní agentúrou AFP.