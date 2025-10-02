Štvrtok2. október 2025, meniny má Levoslav, zajtra Stela

Litva ponechá svoj vzdušný priestor pri Bielorusku zatvorený až do decembra

VILNIUS - Litva plánuje ponechať svoj vzdušný priestor zatvorený pozdĺž časti východnej hranice s Bieloruskom až do 1. decembra, uviedla vo štvrtok agentúra BNS s odvolaním sa litovskú armádu. Informuje o tom agentúra DPA.

Pobaltská krajina zatvorila časť svojho vzdušného priestoru v auguste z dôvodu rusko-bieloruského vojenského cvičenia Zapad-2025 a obáv z možných prienikov dronov. Znovu ho otvoriť pôvodne plánovala v októbri. Litovská ministerka obrany Dovilé Šakaliené uviedla, že predĺženie opatrenia je nevyhnutné vzhľadom na nedávne legislatívne zmeny, ktoré litovskej armády umožňujú efektívnejšie zneškodňovať drony.

Vzdušný priestor zostane zatvorený

Prijatie týchto zmien, ktoré litovský parlament schválil minulý týždeň, vyvolal vstup dvoch dronov ruského pôvodu z Bieloruska do litovského vzdušného priestoru. Takéto prieniky hlásili v uplynulých týždňoch viaceré krajiny; napríklad poľský vzdušný priestor podľa Varšavy narušilo takmer 20 ruských dronov, časť z nich zostrelili spojenecké sily.

Litovská ministerka dodala, že vzdušný priestor zostane zatvorený, kým nebudú zavedené určité postupy a algoritmy súvisiace s obranou proti dronom. Systém podľa jej slov musí byť pripravený na efektívne fungovanie. Litva má spoločnú hranicu s Bieloruskom, ktorá sa tiahne v dĺžke približne 679 kilometrov a tvorí súčasť vonkajšej hranice EÚ.

