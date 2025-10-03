Mníchovské letisko zastavili drony! Po nočnom chaose je prevádzka obnovená

BERLÍN - Medzinárodné letisko v Mníchove vo štvrtok večer prerušilo prevádzku kvôli spozorovaným dronom v jeho okolí aj areáli. Zrušených bolo 17 odletov, čo sa dotklo takmer 3000 cestujúcich. Následne bolo 15 príletov odklonených do Stuttgartu, Norimbergu, Frankfurte a Viedne. Informovali o tom v noci na dnešok tlačové agentúry s odvolaním sa na vyjadrenie letiska a polície. Podľa agentúry Reuters letisko ráno obnovilo prevádzku. Ide o ďalšie narušenie leteckej dopravy v Európe po tom, čo bola minulý týždeň kvôli výskytu dronov niekoľkokrát dočasne prerušená prevádzka na letiskách v Dánsku a Nórsku.
Nemecké riadenie letovej prevádzky najskôr o 22:18 na mníchovskom letisku obmedzilo prevádzku a krátko nato ho úplne zastavilo kvôli opakovanému pozorovaniu dronov, uviedlo letisko na svojom webe. Na letisku v blízkosti bavorskej metropoly platí zákaz nočných letov pre pravidelnú osobnú dopravu medzi polnocou a 5:00, pričom od 22:00 je prevádzka bežne obmedzená kvôli nočnému pokoju. Zatiaľ nie je jasné, či bude prevádzka letiska po 5:00 obnovená, prílety a odlety sú na webe letiska zatiaľ uvedené podľa plánu.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svedka na mieste napísala, že letisko bolo ráno opäť otvorené. Tiež bulvárny denník Bild s odkazom na hovorcu spolkovej polície napísal, že prevádzka letiska bude dnes obnovená.
Polícia podľa agentúry DPA oznámila, že niekoľko ľudí najskôr okolo 21:30 nahlásilo, že v blízkosti letiska zbadali dron. Asi o hodinu neskôr boli drony spozorované znova, a síce priamo nad areálom letiska, tento výskyt potvrdili aj privolaní policajti na mieste. V tme však nedokázali určiť typ, veľkosť a počet dronov, ani kto je za ich prevádzku zodpovedný, napísal bulvárny denník Bild s odkazom na hovorcu spolkovej polície. Polícia potom začala oblasť monitorovať a pátrať po lietajúcich objektoch či podozrivých osobách, avšak bezvýsledne. Do akcie bol nasadený aj policajný vrtuľník.
Noc na letisku s provizórnymi lôžkami
Stovky uviaznutých cestujúcich boli nútené stráviť noc na letisku, polícia a letiskové hasiči za tým účelom zriadili v termináli provizórne lôžka, cestujúci dostali občerstvenie a deky. Ďalší ľudia boli prevezení do hotelov. Tlačové agentúry pripomínajú, že cez víkend v Mníchove vrcholia pivné slávnosti Oktoberfest, ktoré do mesta každoročne prilákajú milióny návštevníkov z iných miest a krajín. Aj ich by sa mohlo obmedzenie leteckej dopravy dotknúť. V stredu bol Oktoberfest na pol dňa uzavretý kvôli bombovej hrozbe.
Dánsko doteraz oficiálne neoznámilo, kto je zodpovedný za incidenty s dronami v jeho vzdušnom priestore z minulého týždňa, premiérka Mette Frederiksenová však naznačila, že by za nimi mohlo byť Rusko. Lídri EÚ v stredu na neformálnom summite v Kodani podporili plány na posilnenie obrany bloku proti ruským dronom. Rusko zodpovednosť za incidenty z minulého týždňa poprelo. Prezident Vladimír Putin potom vo štvrtok žartom sľúbil, že už viackrát s drony nad Dánskom lietať nebude. Vyhlásil tiež, že hystéria okolo údajných ruských dronov, ktorá zachvátila Európu, má len odpútať pozornosť od problémov Západu.