Putinove straty na oblohe: Holandská F-35 zostrelila ruský Šáhid! Prezradil ho dôležitý detail

VARŠAVA – Poľský vzdušný priestor je po útokoch veľmi dobre chránený. Presvedčilo sa o tom aj ruské velenie, ktoré prišlo o desiatky bojových dronov. Poliakom pomáhali pri obrane aj holandské bojové lietadlá F-35. Pilot jedného z nich dáva všetkým vedieť, že úspešne zostrelil ruský Šáhid.
Holandský minister obrany Ruben Brekelmans podnikol oficiálnu návštevu Poľska. Tieto dve krajiny vedú úzku spoluprácu v podobe ochrany vzdušného priestoru na východnom krídle NATO. Ako píšu poľské Wiadomości, potvrdiť to mal aj stret na oblohe medzi nepriateľským dronom a holandskou stíhačkou.
Odkaz holandského ministra obrany
K stretu došlo zrejme v noci na 10. septembra, keď poľský vzdušný priestor narušili ruské drony. Na pomoc domácemu letectvu prišlo aj Holandsko s bojovými Falconmi. Išlo o prvý takýto prípad spolupráce v rámci NATO od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu (24. február 2022).
"Východná hranica NATO je zároveň našou bezpečnostnou líniou," uviedol holandský minister obrany Brekelmans. Na dostupných snímkach stíhačky je na jej trupe jasne vidieť emblém ruského dronu Šáhid. To s najväčšou pravdepodobnosťou svedčí o tom, že F-35 ho skutočne zostrelila. Podobné znaky a symboly sa často objavujú na trupoch bojových lietadiel po úspešných misiách.
Poľský denník píše, že letci si označovali lietadlá po úspešnom zostrelení nepriateľa už počas prvej svetovej vojny a v rôznych podobách to funguje dodnes. Väčšinou ide o drobné symboly pod kokpitom pilota v podobe vlajok alebo tvarov a nepriateľského lietadla. Každá značka predstavuje jedno zostrelenie.
Holandské bojové stíhačky F-35 parkujú v poľských hangároch v rámci misie NATO od začiatku septembra tohto roku. V prípade potreby chránia východné krídlo Aliancie.