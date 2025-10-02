Belgický premiér varuje EÚ pred ruskými aktívami: Nie sú to peniaze zadarmo!

KODAŇ - Belgický premiér Bart De Wever vo štvrtok uviedol, že požiadal ostatných lídrov členských štátov Európskej únie, aby jeho krajine poskytli záruky, že v prípade využitia zmrazených ruských aktív na financovanie pôžičiek Ukrajine budú s ňou spoločne znášať riziko. Väčšina z týchto aktív – približne 170 miliárd eur – sa totiž nachádza v depozitári spoločnosti Euroclear v belgickom Bruseli, píše agentúra Reuters.
„Nie sú to peniaze zadarmo. Vždy to má svoje dôsledky,“ povedal De Wever novinárom v Kodani. „Včera som svojim kolegom vysvetlil, že chcem, aby podpísali vyhlásenie, že ak zoberieme peniaze od (ruského prezidenta Vladimira) Putina a použijeme ich, budeme všetci zodpovední, ak to dopadne zle,“ pokračoval.
„Riaditeľ Euroclearu už teraz žije pod prísnou ochranou, takže to, čo sa chystáme urobiť, je riskantné. Chcem, aby si to všetci uvedomili, a chcem podpis, že s vami na tej lodi ideme, nech to stojí čokoľvek, nech pláva kamkoľvek a nech sa stretne s čímkoľvek,“ dodal De Wever.
Použitie zmrazených ruských aktív neznamená ich zhabanie
Na neformálnom summite Európskej rady v Kodani v stredu lídri vyjadrili podporu myšlienke použiť zrazené ruské aktíva na poskytnutie 140-miliardovej pôžičky Ukrajine. Uviedli však, že stále potrebujú vyriešiť právne a finančné aspekty takejto operácie. Podľa medzinárodného práva totižto nemožno skonfiškovať aktíva suverénnej krajiny. Pri poskytovaní pôžičky by teda EÚ musela nájsť spôsob, ako vyhovieť nárokom Moskvy na aktíva jej centrálnej banky a zároveň chrániť Belgicko pred odvetnými opatreniami Ruska.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok uviedla, že použitie zmrazených ruských aktív neznamená ich zhabanie a Kyjev by pôžičku splatil, ak by mu Rusko zaplatilo vojnové reparácie. V súčasnosti sa na podporu Ukrajiny využívajú iba výnosy z týchto aktív. Kremeľ v stredu tlmočil varovanie európskym lídrom a odkázal im, že Rusko bude stíhať každú osobu alebo krajinu, ktorá sa bude podieľať na krádeži jeho peňazí. Upozornil, že konfiškácia ruských aktív zmrazených v európskych depozitároch by mala tiež negatívny vplyv na dôveru v európske finančné inštitúcie.