Dráma v Rakúsku: Slovák chcel zastreliť policajta jeho zbraňou! Vypočul si rozsudok

VIEDEŇ - Viedenský súd poslal na desať rokov do väzenia 31-ročného Slováka, ktorý sa pokúsil odzbrojiť policajta pred parlamentom. Rozhodli o tom porotcovia väčšinou hlasov.
Incident pred parlamentom
Dráma sa odohrala 23. apríla pred budovou parlamentu vo Viedni. Muž najskôr oslovil dvojicu policajtov, ktorí tam vykonávali strážnu službu. Keďže hovoril po slovensky a strážnici mu nerozumeli, vyzvali ho, aby odišiel. Následne sa pokúsil jedného z nich odzbrojiť, píše orf.at.
Podľa obžaloby sa 31-ročný Slovák „náhle a bez varovania“ natiahol po služobnej pištoli Glock 17 a chcel ju použiť proti policajtovi. Ten však duchaprítomne cúvol a zabránil mu v útoku.
Pokus o simulovaný výstrel
Útočník sa neuspokojil. Na druhého policajta namieril ruku v tvare zbrane a prstom naznačil stlačenie spúšte. Krátko na to sa ešte raz pokúsil vytiahnuť zbraň z puzdra, no opäť neúspešne.
Verdikt: pokus o vraždu
Porota rozhodla v pomere hlasov 7:1 a uznala muža vinným z pokusu o vraždu. V časti obžaloby týkajúcej sa simulovaného výstrelu ho však oslobodila. Okrem trestu odňatia slobody bol Slovák umiestnený do forenzného-psychiatrického zariadenia. Súd vychádzal z posudku znalca Petra Hofmanna, podľa ktorého bol obžalovaný v čase skutku síce trpiaci paranoidnou schizofréniou, ale schopný rozpoznať svoje konanie a vedome sa rozhodnúť.
„Bez terapie počas výkonu trestu hrozí, že sa dopustí ďalšieho závažného násilia,“ varoval Hofmann.
„Desať rokov mi sedí“
Samotný obžalovaný verdikt prijal. „Tých desať rokov mi pasuje,“ povedal priamo v súdnej sieni a ani po konzultácii s právnikom svoje stanovisko nezmenil.
Prokuratúra sa k rozsudku zatiaľ nevyjadrila. Jej argumentácia sa opierala o záznam z bezpečnostnej kamery, ktorá zachytila celý incident. „Som presvedčená, že by policajta zastrelil, keby sa k zbrani dostal,“ zdôraznila štátna zástupkyňa. Podľa nej to napokon priznal aj samotný obžalovaný pri výsluchu po zadržaní.
Obhajoba: je chorý, nie vrah
Právny zástupca obžalovaného označil svojho klienta za „úbohého človeka bez domova“, ktorý potreboval pomoc, no nedostal ju. „Môj mandant priznal, že sa snažil siahnuť po zbrani, ale nikoho zabiť nechcel. Toho by ani nebol schopný – pištoľ je chránená špeciálnym puzdrom,“ argumentoval obhajca. Podľa neho bola obžaloba „príliš ambiciózna, no chybná“.
Zdôraznil tiež, že muž trpí schizofréniou a počuje hlasy. „Nepatrí do väzenia, potrebuje liečbu,“ vyhlásil právnik.
Minimálny trest
Znalec síce potvrdil duševnú poruchu, ale aj schopnosť riadiť svoje konanie. Sudkyňa Christina Salzbornová pri vyhlasovaní rozsudku pripomenula, že porota musela zohľadniť zníženú príčetnosť. Aj preto súd uložil minimálnu sadzbu za pokus o vraždu – desať rokov väzenia v kombinácii s liečbou v špecializovanom zariadení.