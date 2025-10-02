Šokujúci nález pri Gibraltári: Ruskú ponorku prezradil únik paliva, hrozila explózia!

GIBRALTÁR - Koncom septembra sa pri Gibraltárskom prielive vynorila ruská ponorka Čiernomorskej flotily Novorossijsk. Podľa informácií z prostredia ruských bezpečnostných zdrojov, ktoré ako prvý zverejnil telegramový kanál VČK-OGPU, malo plavidlu vážne technické problémy a z poškodeného palivového systému unikal benzín priamo do trupu.
Situácia bola podľa zdrojov natoľko vážna, že hrozila explózia. Posádka nemala k dispozícii ani náhradné diely, ani odborníkov schopných poruchu opraviť. „Palivo nahromadené v trupe predstavuje vysoko výbušný faktor. Posádke nezostávalo nič iné, než ho odčerpávať priamo do mora,“ uviedol kanál.
Odhalenie pri Gibraltári
Ako píše France 24, krátko po zverejnení týchto informácií sa ponorka vynorila neďaleko Gibraltaru. Nad oblasťou podľa svedkov opakovane prelietavali americké vojenské lietadlá. Moskva ani ruské štátne médiá prítomnosť svojho plavidla v Stredozemnom mori oficiálne nepotvrdili.
Novorossijsk je moderná diesel-elektrická ponorka triedy Kilo, v službe od roku 2014. Meria 74 metrov a posádku tvorí približne 50 námorníkov. Už v minulosti sa objavila pri pobreží Bretónska (2022) či v Lamanšskom prielive (2025), kde ju sledovalo britské námorníctvo.
„Ponorky triedy Kilo nie sú príliš sofistikované. Boli navrhnuté tak, aby sa vyrábali vo veľkom množstve, nie aby Rusom poskytli technologickú prevahu,“ vysvetlil pre France 24 expert na vojenské technológie Alexandre Vautravers zo Swiss Military Review. Podľa neho takéto misie väčšinou nesmerujú k útokom, ale k zberu spravodajských informácií či nenápadnému presunu personálu a vybavenia.
Podľa odborníkov je prítomnosť ponorky tiež dôkazom, že Moskva sa stále snaží udržať vplyv v Stredozemnom mori, hoci vojna na Ukrajine a strata opory v Sýrii jej možnosti výrazne obmedzili.
„Ruské vojnové lode sú známe slabou údržbou a posádky často nemajú dostatočný tréning na riešenie havárií,“ uviedol pre France 24 Basil Germond z Lancaster University. Navyše Rusko v oblasti nemá žiadne základne – ak by sa porucha potvrdila, ponorku by museli odtiahnuť až do Petrohradu. Otázkou teda zostáva, čo presne Novorossijsk v Gibraltarskom prielive robil – a či sa ruskému námorníctvu vôbec podarí loď zachrániť.