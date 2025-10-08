Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Von der Leyenová varuje: Európa musí reagovať! Potrebuje dostupný protidronový systém

Ursula von der Leyenová
Ursula von der Leyenová
ČTK

ŠTRASBURG - Európa musí reagovať na narúšanie európskeho vzdutého priestoru a jasne pomenovať zodpovedných aktérov, Rusko chce zasievať rozkol, povedala dnes šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu.

Okrem narúšania vzdušného priestoru Európska únia čelí narušeniu podmorských káblov, kyberútokom na letisko a zlovoľným kampaniam ovplyvňovaním volieb. "Ide o ucelenú a eskalujúcu kampaň, ktorej cieľom je znepokojiť našich občanov, skúšať naše odhodlanie, rozdeliť našu úniu a oslabiť našu podporu Ukrajine. Je na čase nazvať veci pravým menom. Ide o hybridnú vojnu," povedala von der Leyenová.

Predsedníčka EK spomenula nedávne narušenie priestoru ruskými stíhačkami v Estónsku. Hovorila aj o prelete dronov nad dôležitými objektmi v Belgicku, Poľsku, Rumunsku, Dánsku a Nemecku. Tieto dronové incidenty však Rusku výslovne neprisúdila.

Pripomenula incident v Poľsku

Ruské lietadlá z estónskeho vzdušného priestoru eskortovali talianski piloti v rámci NATO a odborníci z Ukrajiny s členskými štátmi únie zdieľajú skúsenosti z bojiska, aby im pomohli s ochranou pred dronmi, pripomenula von der Leyenová. Je však podľa nej nutné nielen reagovať, ale tiež od narúšania odrádzať.

Von der Leyenová hovorila o takzvanom dronovom múre, ktorý je podľa nej odpoveďou na realitu moderného vojenstva. "Spomeňte si, čo sa stalo v Poľsku. Museli sme nasadiť veľmi drahé systémy, stíhacie lietadlá najnovšej generácie, aby sme zneškodnili relatívne lacné, hromadne vyrábané zbrane. To nie je udržateľné. Potrebujeme systém, ktorý je cenovo dostupný a vhodný na daný účel," vyhlásila šéfka únijnej exekutívy. Dodala, že Európa sa toho môže veľa naučiť od Ukrajiny.

Ďalšie zo Zoznamu