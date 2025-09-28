Streľba v kostole! Útočník postrelil niekoľko ľudí, VIDEO chrám je v plameňoch

GRAND BLANC - Niekoľko ľudí postrelil v nedeľu zatiaľ neznámy páchateľ v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan. Strelec, ktorý kostol pri útoku zrejme aj podpálil, bol zneškodnený a pre verejnosť už nepredstavuje hrozbu. Informuje správa amerických médií.
Aktualizované 20:02 Najmenej jedného mŕtveho a deväť zranených si vyžiadala nedeľňajšia streľba v mormónskom kostole v meste Grand Blanc v americkom štáte Michigan. Strelec, ktorý kostol pri útoku zrejme aj podpálil, bol zneškodnený a pre verejnosť už nepredstavuje hrozbu. Informuje správa amerických médií.
K streľbe došlo v kostole Ježiša Krista Svätých
Podľa televízie FOX 2 K streľbe došlo v kostole Ježiša Krista Svätých neskorších dní na ulici McCandlish Road. Streľba bola nahlásená krátko pred 11.00 h miestneho času (17.00 h SELČ). Miestna polícia onedlho na Facebooku oznámila, že bolo postrelených „viacero“ ľudí a strelec bol zneškodnený. Dodala, že kostol je v plameňoch.
Neskôr uviedla, že požiar sa podarilo lokalizovať. Policajné zdroje podľa FOX 2 uviedli, že bolo postrelených šesť až osem ľudí. Ich stav nie je momentálne známy. Zábery z miesta činu zachytávajú stĺp dymu na ulici lemovanej vozidlami záchrannej služby. Podľa policajných zdrojov kostol zrejme podpálil strelec.
Polícia vyzýva obyvateľov
Polícia vyzvala obyvateľov, aby sa oblasti vyhli. Na miesto činu prišli predstavitelia Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), uviedla televízia ABC News. Ďalšie podrobnosti o prípade poskytne polícia na brífingu o 13.00 h miestneho času (20.00 h SELČ). K streľbe došlo deň po tom, čo vo veku 101 rokov zomrel 17. prezident mormónskej cirkvi Russell M. Nelson.
Mesto Grand Blanc leží približne 80 kilometrov severne od Detroitu a má necelých 8000 obyvateľov. Miesto streľby sa nachádza v blízkosti obytných oblastí a kostola Jehovových svedkov. Násilný čin v meste Grand Blanc odsúdila americká ministerka Pam Bondiová i guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová.