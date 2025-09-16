Pápež Lev XIV. hovorí o raste násilia: Telefonoval s farnosťou v Gaze

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vyjadril v súvislosti s vraždou amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka znepokojenie nad nárastom politického násilia. Po stretnutí pápeža s novým americkým veľvyslancom pri Svätej stolici Brianom Burchom, ktorý 13. septembra odovzdal svoje poverovacie listiny, o tom informoval vatikánsky hovorca Matteo Bruni, napísala v utorok agentúra ANSA.
Pápež počas rozhovoru s veľvyslancom vyjadril sústrasť rodine zavraždeného a zdôraznil potrebu vyhnúť sa rétorike a manipuláciám, ktoré vedú k polarizácii spoločnosti namiesto k dialógu. Ako konštatovala ANSA, tento postoj zodpovedá dlhodobej politike Svätej stolice, ktorá sa jasne vyjadruje proti všetkým formám násilia.
Charlie Kirk, zakladateľ a bývalý riaditeľ organizácie Turning Point USA, bol zastrelený 10. septembra počas verejného podujatia na Utah Valley University. Jeho vraždu ako prejav politického násilia odsúdili lídri po celom svete.
Kirk sa často púšťal do kultúrnych a politických sporov, ostro vystupoval proti právam transrodových osôb, popieral klimatické zmeny a o vojne na Ukrajine vyhlásil, že ide len o hraničný spor. Americký prezident Donald Trump tento čin označil za politickú vraždu a v reakcii naň nechal na federálnych budovách spustiť vlajky na pol žrde.
Pápež Lev telefonoval so správcom farnosti Svätej rodiny v Gaze
Pápež Lev XIV. v utorok telefonicky kontaktoval správcu farnosti Svätej rodiny v Gaze, aby sa informoval o situácii po pozemnom útoku izraelskej armády na toto palestínske mesto. Pápež vyjadril svoje obavy z diania a uistil o svojich modlitbách všetkých vo farnosti. V súčasnosti sa vo farnosti nachádza 450 ľudí, informoval spravodajský web Vatican News.
Farnosť Svätej rodiny dostala v júni pri izraelskom nálete zásah, pri ktorom bol zranený aj farár Gabriel Romanelli. Aj napriek pozemnému útoku na mesto Gaza, ktorý izraelská armáda spustila v noci na utorok, farnosť naďalej poskytuje pomoc a útočisko obyvateľom mesta. Distribuuje aj jedlo a vodu a udržiava otvorenú i lekáreň. Pokračuje aj činnosť oratória (klubu) pre deti a mládež. Farnosť sa stará aj o starších a chorých ľudí.
Romanelli mal blízky vzťah so zosnulým pápežom Františkom, ktorý mu v posledných 18 mesiacoch svojho života veľmi často telefonoval. Chrám, ktorý Romanelli spravuje, je jediným katolíckym kostolom v Pásme Gazy. Podľa správy o medzinárodnej náboženskej slobode za rok 2024, ktorú vypracovalo americké ministerstvo zahraničných vecí, žije v Gaze, na prevažne moslimskom území, len zhruba 1000 kresťanov.
Izrael spustil hlavnú fázu operácie v Gaze
Izraelská armáda začala pozemný útok na mesto Gaza v noci na utorok. Tento krok predstavuje hlavnú fázu operácie, ktorá zahŕňa koordinovaný postup pozemných a leteckých síl s cieľom zničiť infraštruktúru palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v tomto meste. Podľa izraelských ozbrojených síl vstúpili do mesta Gaza dve divízie, pričom ďalšia dostala rozkaz mesto obkľúčiť.
Pozemný útok izraelskej armády nasledoval po intenzívnom nočnom bombardovaní a zhoršil už aj tak vážnu humanitárnu krízu. Ministerstvo zdravotníctva Pásma Gazy hlásilo, že za posledných 24 hodín zahynulo 59 ľudí a ďalších 386 ich bolo zranených, čím sa celkový počet obetí od začiatku konfliktu Izraela s Hamasom zvýšil na takmer 65.000 Palestínčanov.