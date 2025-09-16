Utorok16. september 2025, meniny má Ľudmila, zajtra Olympia, Melisa

Pápež Lev XIV. hovorí o raste násilia: Telefonoval s farnosťou v Gaze

Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. (Zdroj: TASR/AP Photo/Gregorio Borgia)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. vyjadril v súvislosti s vraždou amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka znepokojenie nad nárastom politického násilia. Po stretnutí pápeža s novým americkým veľvyslancom pri Svätej stolici Brianom Burchom, ktorý 13. septembra odovzdal svoje poverovacie listiny, o tom informoval vatikánsky hovorca Matteo Bruni, napísala v utorok agentúra ANSA.

Pápež počas rozhovoru s veľvyslancom vyjadril sústrasť rodine zavraždeného a zdôraznil potrebu vyhnúť sa rétorike a manipuláciám, ktoré vedú k polarizácii spoločnosti namiesto k dialógu. Ako konštatovala ANSA, tento postoj zodpovedá dlhodobej politike Svätej stolice, ktorá sa jasne vyjadruje proti všetkým formám násilia.

Charlie Kirk, zakladateľ a bývalý riaditeľ organizácie Turning Point USA, bol zastrelený 10. septembra počas verejného podujatia na Utah Valley University. Jeho vraždu ako prejav politického násilia odsúdili lídri po celom svete.

Kirk sa často púšťal do kultúrnych a politických sporov, ostro vystupoval proti právam transrodových osôb, popieral klimatické zmeny a o vojne na Ukrajine vyhlásil, že ide len o hraničný spor. Americký prezident Donald Trump tento čin označil za politickú vraždu a v reakcii naň nechal na federálnych budovách spustiť vlajky na pol žrde.

Pápež Lev telefonoval so správcom farnosti Svätej rodiny v Gaze

Pápež Lev XIV. v utorok telefonicky kontaktoval správcu farnosti Svätej rodiny v Gaze, aby sa informoval o situácii po pozemnom útoku izraelskej armády na toto palestínske mesto. Pápež vyjadril svoje obavy z diania a uistil o svojich modlitbách všetkých vo farnosti. V súčasnosti sa vo farnosti nachádza 450 ľudí, informoval spravodajský web Vatican News.

Farnosť Svätej rodiny dostala v júni pri izraelskom nálete zásah, pri ktorom bol zranený aj farár Gabriel Romanelli. Aj napriek pozemnému útoku na mesto Gaza, ktorý izraelská armáda spustila v noci na utorok, farnosť naďalej poskytuje pomoc a útočisko obyvateľom mesta. Distribuuje aj jedlo a vodu a udržiava otvorenú i lekáreň. Pokračuje aj činnosť oratória (klubu) pre deti a mládež. Farnosť sa stará aj o starších a chorých ľudí.

Romanelli mal blízky vzťah so zosnulým pápežom Františkom, ktorý mu v posledných 18 mesiacoch svojho života veľmi často telefonoval. Chrám, ktorý Romanelli spravuje, je jediným katolíckym kostolom v Pásme Gazy. Podľa správy o medzinárodnej náboženskej slobode za rok 2024, ktorú vypracovalo americké ministerstvo zahraničných vecí, žije v Gaze, na prevažne moslimskom území, len zhruba 1000 kresťanov.

Izrael spustil hlavnú fázu operácie v Gaze

Izraelská armáda začala pozemný útok na mesto Gaza v noci na utorok. Tento krok predstavuje hlavnú fázu operácie, ktorá zahŕňa koordinovaný postup pozemných a leteckých síl s cieľom zničiť infraštruktúru palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v tomto meste. Podľa izraelských ozbrojených síl vstúpili do mesta Gaza dve divízie, pričom ďalšia dostala rozkaz mesto obkľúčiť.

Pozemný útok izraelskej armády nasledoval po intenzívnom nočnom bombardovaní a zhoršil už aj tak vážnu humanitárnu krízu. Ministerstvo zdravotníctva Pásma Gazy hlásilo, že za posledných 24 hodín zahynulo 59 ľudí a ďalších 386 ich bolo zranených, čím sa celkový počet obetí od začiatku konfliktu Izraela s Hamasom zvýšil na takmer 65.000 Palestínčanov.

Viac o téme: VraždaObavyVatikánPápež Lev XIV.Charlie Kirk
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. sa pri príležitosti 70. narodenín poďakoval Bohu i rodičom
Zahraničné
Peter Pellegrini a pápež
Prezident Pellegrini zablahoželal novému pápežovi Levovi XIV. k jeho 70. narodeninám
Domáce
Pápež Lev XIV.
Pápež sa obyvateľom Lampedusy poďakoval za prijímanie migrantov
Zahraničné
Pápež otvoril ekologické školiace
Pápež otvoril ekologické školiace stredisko: Chce povzbudiť k riešeniu klimatickej zmeny
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kristián Macháček hrá v Sľube, ale aj jeho brat túži po šoubiznise: Vybaví mu teplé miestečko?!
Kristián Macháček hrá v Sľube, ale aj jeho brat túži po šoubiznise: Vybaví mu teplé miestečko?!
Prominenti
Národné divadlo Košice uvedie premiéru operety Cirkusová princezná
Národné divadlo Košice uvedie premiéru operety Cirkusová princezná
Správy
Šéfka odborov Uhlerová tvrdí, že konsolidačný balík prenáša bremeno na pracujúcich
Šéfka odborov Uhlerová tvrdí, že konsolidačný balík prenáša bremeno na pracujúcich
Správy

Domáce správy

Inflácia na Slovensku spomalila,
Inflácia na Slovensku spomalila, no stále patrí k najvyšším v regióne: Analytici dvíhajú varovný prst!
Domáce
FOTO protest hnutia Progresívne Slovensko
Vo viacerých mestách na Slovensku sa podvečer konajú protesty proti konsolidácii
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Poslanci začali utorkové rokovanie
Poslanci začali utorkové rokovanie diskusiou ku konsolidácii: Dnes budú rokovať až do 20:00
Domáce
AKTUÁLNE Vo viacerých slovenských mestách sa konajú veľké PROTESTY proti konsolidácii!
AKTUÁLNE Vo viacerých slovenských mestách sa konajú veľké PROTESTY proti konsolidácii!
Regióny

Zahraničné

Radikálne ROZHODNUTIE Španielska: Eurovízie
Radikálne ROZHODNUTIE Španielska: Eurovízie 2026 sa NEZÚČASTNÍ, ak bude súťažiť TÁTO krajina!
Zahraniční prominenti
Tyler Robinson spáchal atentát
Atentátnik na konzervatívneho aktivistu Kirka: K vražde sa priznal ešte pred zatknutím! A nie je to žiadny liberál
Zahraničné
Donald Trump
Trump varuje hnutie Hamas pred použitím rukojemníkov ako ľudských štítov
Zahraničné
Michael Higgins/Ilustračné foto
Írsky prezident navrhol vylúčenie Izraela a jeho spojencov z OSN
Zahraničné

Prominenti

Radikálne ROZHODNUTIE Španielska: Eurovízie
Radikálne ROZHODNUTIE Španielska: Eurovízie 2026 sa NEZÚČASTNÍ, ak bude súťažiť TÁTO krajina!
Zahraniční prominenti
Gyimesi už OFICIÁLNE potvrdil
Gyimesi už OFICIÁLNE potvrdil vzťah so SEXI markizáčkou: Verejné vyznanie!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Premiéra filmu Pod parou.
Po Jovinečkovi je ZADANÁ už aj Bianka: TOTO je vraj jej NOVÝ FRAJER!
Domáci prominenti
Zomrel legendárny Robert Redford
Zomrel legendárny Robert Redford (†89): Hollywood v SMÚTKU!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Leniví a večne vyčerpaní?
Leniví a večne vyčerpaní? Tieto potraviny ZMENIA úplne všetko
vysetrenie.sk
FOTO Matka prinútila svoju dcérku
Škandál v škole! Oblečenie päťročného dievčatka vyvolalo v škole POHORŠENIE: Rodičia hovoria o sexualizácii detí
Zaujímavosti
HOROR na dovolenke: Žena
HOROR na dovolenke: Žena po návrate do hotelovej izby zažila šok! Pod posteľou objavila cudzieho muža
Zaujímavosti
FOTO Návšteva zoo sa zmenila
Návšteva zoo sa zmenila na boj o život! Levy roztrhali ošetrovateľa pred očami návštevníkov: Tí s hrôzou kričali o pomoc
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk

Ekonomika

Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!
Zvýšenie DPH sa dotkne obľúbených potravín: Pozrite si, čo všetko zdražie!
V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)
V Trnave vyrobili už päť miliónov áut: Pozrite si unikátne zábery zo závodu! (foto)
MOL objavil ďalšiu ropu v Maďarsku: Prezradil, kde sa bude spracovávať! (foto)
MOL objavil ďalšiu ropu v Maďarsku: Prezradil, kde sa bude spracovávať! (foto)
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!

Šport

Neuveriteľná tragédia: Mladý hokejista (†25) prišiel o život pri dopravnej nehode
Neuveriteľná tragédia: Mladý hokejista (†25) prišiel o život pri dopravnej nehode
Zámorské súťaže
HC Slovan Bratislava - HK Nitra: Online prenos z 3. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava - HK Nitra: Online prenos z 3. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Prestupové zemetrasenie u susedov: Futbalový majster sveta si zahrá poľskú najvyššiu súťaž
Prestupové zemetrasenie u susedov: Futbalový majster sveta si zahrá poľskú najvyššiu súťaž
Ostatné
Slávna značka, ktorú reprezentujú aj Slováci: Český klub všemožne hľadá spôsoby na záchranu
Slávna značka, ktorú reprezentujú aj Slováci: Český klub všemožne hľadá spôsoby na záchranu
Tipsport ELH

Auto-moto

Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Novinky
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako zvládať kariérny stres v ére neustálej dostupnosti? Rady, ako si nastaviť hranice a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia
Ako zvládať kariérny stres v ére neustálej dostupnosti? Rady, ako si nastaviť hranice a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia
Prostredie práce
Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Motivácia a produktivita
Quiet quitting na Slovensku: Tichý odchod, ktorý hovorí nahlas
Quiet quitting na Slovensku: Tichý odchod, ktorý hovorí nahlas
Prostredie práce
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Rady a tipy
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Rady a tipy

Technológie

Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Čas neexistuje tak, ako si myslíš. Fyzici tvrdia, že minulosť, prítomnosť aj budúcnosť sa dejú naraz
Vesmír
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Rusko posiela na Ukrajinu vylepšené tanky T-72B3M a T-90M. Tvrdí, že sú ešte smrtonosnejšie než predtým
Armádne technológie
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Stačí zmeniť jedno skryté nastavenie v tvojom Android telefóne a internet ti pôjde zásadne rýchlejšie
Android
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Oskarmi ocenený veľkofilm Brutalista dorazil online. Od dneška je dostupný pre všetkých filmových fanúšikov
Filmy a seriály

Bývanie

Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať

Pre kutilov

TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia si vyžadujú najviac pozornosti od partnera a komplikuje im to vzťahy: Našli ste sa?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia si vyžadujú najviac pozornosti od partnera a komplikuje im to vzťahy: Našli ste sa?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tyler Robinson spáchal atentát
Zahraničné
Atentátnik na konzervatívneho aktivistu Kirka: K vražde sa priznal ešte pred zatknutím! A nie je to žiadny liberál
Inflácia na Slovensku spomalila,
Domáce
Inflácia na Slovensku spomalila, no stále patrí k najvyšším v regióne: Analytici dvíhajú varovný prst!
Výsledky ANALÝZY na zaplakanie!
Domáce
Výsledky ANALÝZY na zaplakanie! Máme jedny z najvyšší daní EÚ, v platoch nás predbehlo aj Rumunsko
Vážna nehoda kamiónu a
Domáce
Vážna nehoda kamiónu a dodávky na R1! Vodiča so zraneniami hlavy a krku previezol vrtuľník

Ďalšie zo Zoznamu