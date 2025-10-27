USA sú v obrovskej kríze: Vláda nemá z čoho platiť vojakov! Trumpovi pomohol tajomný darca

WASHINGTON - Americká vláda paralyzovaná shutdownom už takmer mesiac neplatí zamestnancov. Záchrancom armády sa stal neznámy darca, ktorý Pentagónu poslal milióny dolárov – no odmieta prezradiť, kto je.
Mesiac chaosu vo Washingtone
Spojené štáty sú už niekoľko týždňov v bezprecedentnej kríze. Vládne inštitúcie fungujú v režime tzv. shutdownu – teda v okamihu, keď neexistuje schválený rozpočet a štát nemá peniaze na bežnú prevádzku. Dôsledky sa dotkli viac než troch miliónov federálnych zamestnancov. Približne 900 000 ľudí vláda dočasne poslala domov bez mzdy a ďalšie dva milióny, vrátane pracovníkov armády, pokračujú v práci zadarmo.
Armáda bez prostriedkov
Najviac zasiahnutou skupinou sa stalo približne 1,3 milióna príslušníkov ozbrojených síl. Pentagón oznámil, že na výplaty použije súkromný dar vo výške približne 130 miliónov dolárov, ktorý rezortu obrany poskytol anonymný darca. Podľa informácií televízie CNN ide o osobu, ktorá sa označuje za podporovateľa prezidenta Donalda Trumpa, no svoju totožnosť odmieta zverejniť.
Z tejto sumy však na každého vojaka vychádza len okolo 100 dolárov, čo stačí nanajvýš na čiastočné dorovnanie nevyplatených miezd. Kritici varujú, že takýto dar je síce symbolickým gestom, no reálnu finančnú situáciu ozbrojených síl nerieši.
Otázky zákonnosti a možného vplyvu
Opozícia v Kongrese okamžite žiada vysvetlenie. Predstavitelia Demokratickej strany upozorňujú, že podobné príspevky môžu byť v rozpore so zákonom. Pentagón smie prijímať dary iba na presne určené účely, napríklad na výstavbu vojenských škôl alebo zdravotnú starostlivosť pre vojakov.
Ešte väčšie pochybnosti vyvoláva samotná výška daru. Federálne pravidlá stanovujú horný limit na 10 000 dolárov, pri ktorom je nutná konzultácia a schválenie vyššími orgánmi. „Ak sa armáda začne spoliehať na anonymné peniaze, musíme sa pýtať, či naše jednotky náhodou nefinancujú cudzie štáty,“ varoval pre USA Today senátor Chris Coons z Demokratickej strany.
Trumpov zásah a ďalší neistý termín
Poslednú výplatu z 15. októbra sa ešte podarilo pokryť z vnútorných rezerv Pentagonu na priamy pokyn prezidenta Trumpa. Budúcnosť však zostáva nejasná. Ak sa rozpočet neschváli do 31. októbra, hrozí, že ďalšie platy už vojaci nedostanú.
Shutdown dusí aj civilné sektory
Finančný kolaps sa netýka len armády. Bez peňazí ostávajú aj pracovníci letových kontrol, čo spôsobuje oneskorenia na veľkých letiskách v Phoenixe, Houstone a San Diegu. Agentúra AP uvádza, že len vo štvrtok bolo v USA z dôvodu personálnych výpadkov meškanie na viac než 6 000 letoch.
Pomoc pre štátnych zamestnancov
V hlavnom meste vznikla špeciálna potravinová banka určená výhradne pre zamestnancov federálnej vlády. Má im poskytovať základné potraviny, kým sa kríza neskončí. „Účty sa hromadia. Platím auto, mám deti, rodinu, hypotéku… Je to obrovská neistota,“ povedal pre NBC News úradník Anthony Speight, ktorý zostal bez mzdy.