Čoraz viac svetových lídrov podporuje Trumpovu snahu o mier v Gaze

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
TASR

RAMALLÁH - Palestínska samospráva (PA) privítala v pondelok „odhodlané úsilie“ amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny v Pásme Gazy, informuje o tom agentúra AFP.

Palestínska samospráva vo vyhlásení uviedla, že „víta úprimné a odhodlané úsilie prezidenta Donalda J. Trumpa ukončiť vojnu v Gaze a potvrdzuje svoju dôveru v jeho schopnosť nájsť cestu k mieru“. Vyjadrenie Palestínskej samosprávy prišlo po tom, čo Trump v pondelok zverejnil svoj mierový plán na ukončenie vojny v Gaze, s ktorým Izrael už súhlasil. Spomenutý mierový plán v spoločnom vyhlásení privítalo aj osem arabských moslimských štátov - Egypt, Jordánsko, Saudská Arábia, Katar, Spojené arabské emiráty (SAE), Turecko, Indonézia a Pakistan, píše AFP.

Krajiny spoločne uviedli, že „vítajú úlohu amerického prezidenta a jeho úprimné úsilie zamerané na ukončenie vojny v Gaze“ a „potvrdzujú svoju pripravenosť pozitívne a konštruktívne spolupracovať so Spojenými štátmi a stranami (konfliktu) na finalizácii dohody a zabezpečení jej uplatňovania“. Biely dom v pondelok zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Súčasne stanovuje, že v prípade skončenia bojov by Pásmo Gazy prešlo pod správu prechodnej vlády na čele s americkým prezidentom Trumpom.

Trumpov 20-bodový plán, ktorý zverejnili krátko pred jeho tlačovou konferenciou s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome, predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Palestínske militantné hnutie Hamas sa doposiaľ k plánu bezprostredne nevyjadrilo, uviedlo len, že ho „v dobrej viere posudzuje“ a bude naň odpovedať.

Macron ocenil Trumpovo odhodlanie ukončiť vojnu v Pásme Gazy

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok ocenil americkú hlavu štátu Donalda Trumpa za jeho „odhodlanie“ ukončiť vojnu v Pásme Gazy. Macronove vyjadrenia prišli po tom, čo Trump predstavil svoj mierový plán, s ktorým Izrael súhlasil, informuje o tom agentúra AFP.

Palestínskemu militantnému hnutiu Hamas ako druhej strane konfliktu odovzdali znenie Trumpovho mierového plánu katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání a šéf egyptskej tajnej služby Hasan Mahmúd Rašád. Vyjednávači Hamasu uviedli, že ho „v dobrej viere preskúmajú a poskytnú odpoveď“, uviedol podľa AFP nemenovaný zdroj, ktorý sa v súvislosti s citlivosťou rokovaní vyjadril pod podmienkou anonymity.

Na Trumpov mierový plán však reagovalo ozbrojené hnutie Palestínsky Islamský džihád (PIJ) a skritizovalo ho s tým, že by podľa neho podnietil ďalšiu agresiu voči Palestínčanom. „Je to recept na pokračujúcu agresiu voči palestínskemu ľudu. Izrael sa týmto snaží – prostredníctvom Spojených štátov – vnútiť to, čo by nemohol dosiahnuť vojnou,“ uviedla skupina vo vyhlásení.

Macron na platforme X napísal, že Hamas teraz už „nemá na výber, než okamžite oslobodiť všetkých rukojemníkov“ zajatých počas útokov zo 7. októbra 2023, ktoré vojnu v Pásme Gazy vyvolali. Francúzsky prezident tiež vyzval Izrael, ktorého premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že Trumpov plán podporuje, aby sa k nemu „rozhodne zaviazal“, cituje AFP.

Zverejnenie amerického mierového plánu

Biely dom v pondelok zverejnil americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Súčasne stanovuje, že v prípade skončenia bojov by Pásmo Gazy prešlo pod správu prechodnej vlády na čele s americkým prezidentom Trumpom.

Trumpov 20-bodový plán, ktorý zverejnili krátko pred jeho tlačovou konferenciou s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome, predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Od Palestínčanov nevyžaduje, aby odišli z Pásma Gazy - pokiaľ budú chcieť, budú tak môcť urobiť a aj sa slobodne vrátiť.

Rukojemníci majú byť prepustení do 72 hodín od chvíle, ako dohodu prijme Izrael a Hamas. Akonáhle sa všetci dostanú na slobodu, Izrael prepustí zo svojich väzníc 250 Palestínčanov odsúdených na doživotie a 1700 obyvateľov Gazy, ktorí boli zadržaní po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023. Za každého izraelského rukojemníka, ktorého pozostatky budú vydané, Izrael vydá pozostatky 15 mŕtvych obyvateľov palestínskej enklávy.

Plán takisto požaduje vytvorenie takzvanej „Rady mieru“, ktorej by predsedal Trump a ktorej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri. Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“ zložený z kvalifikovaných Palestínčanov a medzinárodných expertov, ktorý bude po vojne spravovať Gazu pod Palestínskou samosprávou. Samotný Blair v pondelok označil Trumpov mierový pán pre Gazu za „odvážny a inteligentný“, píše AFP.

Costa privítal Trumpov plán pre Gazu a vyzval využiť príležitosť na mier

Predseda Európskej rady António Costa vyzval v pondelok neskoro večer všetky strany konfliktu v Pásme Gazy, aby „využili príležitosť“ na uzavretie mieru po tom, čo americký prezident Donald Trump predstavil svoj 20-bodový plán na ukončenie konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Informuje o tom agentúra AFP.

„Vítam plán prezidenta (Trumpa) ukončiť vojnu v Gaze a povzbudzuje ma pozitívna reakcia premiéra (Benjamina) Netanjahua,“ napísal Costa na platforme X. „Situácia v Gaze je neznesiteľná. Nepriateľské akcie sa musia skončiť a všetci rukojemníci musia byť okamžite prepustení,“ dodal. Trumpov plán, ktorý už podporil Izrael, privítali aj ďalší európski lídri vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera či talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.

„Dôrazne podporujeme (Trumpovo) úsilie o ukončenie bojov, prepustenie rukojemníkov a zabezpečenie poskytnutia urgentnej humanitárnej pomoci obyvateľom Gazy. Toto je naša najvyššia priorita a malo by sa tak stať okamžite,“ uviedol Starmer, ktorý zároveň vyzval hnutie Hamas, aby s plánom okamžite súhlasilo a „ukončilo toto utrpenie“, cituje stanica Sky News.

Hnutie Hamas sa doposiaľ k plánu bezprostredne nevyjadrilo, uviedlo len, že ho „v dobrej viere posudzuje“ a bude naň odpovedať. Trumpov plán však už medzičasom privítal aj Palestínska samospráva (PA) na Západnom brehu Jordánu a v spoločnom vyhlásení ho podporilo aj osem arabských moslimských krajín - Egypt, Jordánsko, Saudská Arábia, Katar, Spojené arabské emiráty (SAE), Turecko, Indonézia a Pakistan.

Americký vyslanec vidí šance na mier v Gaze optimisticky

Osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff v utorok vyhlásil, že šance na úspech amerického plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy vidí „veľmi optimisticky“ a poukázal na širokú medzinárodnú podporu tohto mierového návrhu. Plán v utorok ráno privítal aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Informuje o tom portál Times of Israel (TOI).

„Som veľmi optimistický a zároveň plný nádeje, pretože som sa stretol s ľuďmi z oboch strán a toto musí skončiť,“ uviedol Witkoff v rozhovore pre televíziu Fox News. „Máme širokú podporu zo strany všetkých arabských krajín v Perzskom zálive, máme širokú podporu zo strany Európanov,“ podotkol.

Trumpov v pondelok zverejnený 20-bodový plán predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Do 72 hodín počíta s prepustením všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom výmenou za stovky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Pásmo Gazy by po vojne na základe tohto návrhu spravoval „apolitický palestínsky výbor“, na ktorý by dozerala tzv. „Rada mieru“ na čele s Trumpom.

Podľa amerického vyslanca je stále potrebné doriešiť niektoré podrobnosti. Zdôraznil však, že zainteresované strany, ktoré nebudú súhlasiť, môžu očakávať tlak zo strany americkej vlády. Izrael už s plánom súhlasil. Hnutie Hamas sa doposiaľ k návrhu nevyjadrilo, uviedlo len, že ho „v dobrej viere posudzuje“ a bude naň odpovedať.

Trumpov plán v utorok ráno privítal aj turecký prezident Erdogan. „Oceňujem úsilie a vedúcu úlohu amerického prezidenta Trumpa, ktorého cieľom je zastaviť krviprelievania v Gaze a dosiahnuť prímerie,“ napísal na sociálnej sieti X. Turecko sa podľa neho bude zúčastňovať na tomto procese „s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier, ktorý bude prijateľný pre všetky strany.“

