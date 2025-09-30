Exprezidenta Konžskej demokratickej republiky odsúdili v neprítomnosti na trest smrti

KINSHASA - Bývalý prezident Konžskej demokratickej republiky (KDR) Joseph Kabila bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Rozsudok vyniesol v utorok najvyšší vojenský tribunál v Kinshase, informovala agentúra AFP. Ako uviedol spravodajský web Jeune Afrique, trest smrti sa v KDR síce naďalej vynáša, ale nevykonáva sa.
Podľa rozhlasovej stanice RFI bol 54-ročný Kabila obvinený z vojnových zločinov, zrady a organizovania povstaleckého hnutia. Obžaloba tvrdila, že Kabila bol jedným z iniciátorov vzniku Aliancie rieky Kongo (AFC), ktorá je označovaná za politickú vetvu povstaleckého Hnutia 23. marca (M23).
Kým prokuratúra žiadala pre Kabilu trest smrti, právnici zastupujúci štát, provincie Severné a Južné Kivu, Ituri a mimovládne organizácie žiadali pre Kabilu doživotný trest odňatia slobody a požadovali odškodnenie vo výške 30 miliárd dolárov, čo je takmer dvojnásobok štátneho rozpočtu KDR.
Kabila obvinenia označil za falošné a politicky motivované
Kabila svojho času - v liste zverejnenom aj webom Jeune Afrique - označil všetky obvinenia za falošné a politicky motivované. Cieľom vraj je odstrániť ho ako významného opozičného lídra a umlčať opozíciu. Rozsudok si Kabila nevypočul, keďže žije v exile, prevažne údajne v Juhoafrickej republike.
Pôvodne mal byť rozsudok nad Kabilom oznámený 12. septembra. K odkladu došlo na žiadosť poškodených, ktorí sľubovali predložiť nové dôkazy vrátane svedkov dokazujúcich finančné väzby medzi Kabilom a AFC/M23. Na posledné pojednávanie sa však títo svedkovia nedostavili a súd musel rozhodovať len na základe predložených dôkazov. Boli medzi nimi aj prejavy Kabilu a jeho spolupracovníkov a údajné svedectvo muža blízkeho šéfovi AFC/M23.
Východ KDR sužujú konflikty a povstania skupiny M23
Východ KDR, ktorý je bohatý na prírodné zdroje a hraničí s Rwandou, je už 30 rokov rozvrátený konfliktmi. Násilie sa zintenzívnilo začiatkom roku 2025, keď ozbrojená skupina M23 podporovaná Rwandou a rwandské jednotky v januári obsadili mesto Goma a vo februári aj mesto Bukavu.
Z KDR Kabila odišiel v roku 2023, ale v máji 2025 sa nakrátko objavil v Gome na východe KDR ovládanom povstalcami z M23. Kabilova prítomnosť na povstaleckom území vyvolala v Kinshase obavy z jeho možného politického návratu. Jeho návrat bol vnímaný aj ako podpora protivládnych povstalcov, čo následne viedlo k jeho obvineniu z vlastizrady a ďalších trestných činov.