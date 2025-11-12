Začal sa proces s bývalým vodcom konžských povstalcov Lumbalom

PARÍŽ - Vo francúzskej metropole sa v stredu začal proces so 67-ročným Rogerom Lumbalom, bývalým vodcom povstaleckej skupiny RCD-N, ktorý je obvinený zo spoluúčasti na zločinoch proti ľudskosti počas konfliktu v Konžskej demokratickej republike (KDR) v rokoch 1998 - 2003. Informujú o tom agentúry AP a AFP.
RCD-N bola frakcia povstaleckej organizácie Konžské združenie za demokraciu (RCD). Jej príslušníci podporovaní susednou Ugandou páchali zverstvá voči civilnému obyvateľstvu, najmä etnickým menšinám Nandiov a Bambutiov na východe KDR v rokoch 2002 a 2003. V tom čase tam pôsobilo vyše desať rôznych ozbrojených skupín. Lumbalova RCD-N sa v boji proti vládnym silám spojila s Hnutím za oslobodenia Konga (MLC) vedeného Jeanom-Pierrom Bembom.
Násilie proti civilistom a ženám
Počas bojov dochádzalo k početným zločinom proti civilnému obyvateľstvu vrátane popráv, nútených prác, mučenia, mrzačenia, rabovania a znásilňovania žien. Násilie páchané na ženách sa v konflikte v KDR podľa francúzskej justície systematicky používalo ako vojnová zbraň.
Po vojne pôsobil Lumbala v rokoch 2003 - 2005 ako minister zahraničného obchodu v prechodnej konžskej vláde a neskôr ako poslanec parlamentu, kandidoval aj na prezidenta. Konžská vláda vydala v roku 2011 naňho zatykač za vlastizradu za jeho údajnú podporu povstaleckej skupiny Hnutie M23, čo ho prinútilo utiecť do Francúzska.
Zatykač a súd
Lumbala bol zatknutý v Paríži koncom roka 2020. Francúzska prokuratúra voči nemu vzniesla obvinenia v roku 2023. Súdny proces umožňuje francúzska legislatíva, ktorá uznáva univerzálnu jurisdikciu pre zločiny proti ľudskosti. Ide o prvý prípad, keď je konžský politický alebo vojenský predstaviteľ súdený v cudzine na základe princípu univerzálnej jurisdikcie.
Lumbala však tento princíp odmieta a v úvodný deň procesu vyhlásil, že francúzske súdnictvo nie je oprávnené súdiť ho. „Nepripomína vám to minulé storočia?“ povedal s odkazom na kolonializmus. Následne oznámil, že sa už nebude zúčastňovať na pojednávaniach.