KDR a hnutie M23 podpísali v Katare rámcovú dohodu o mierovej zmluve

DAUHA - Konžská demokratická republika (KDR) a povstalecké Hnutie 23. marca (M23) podpísali v sobotu počas slávnostnej ceremónie v katarskej Dauhe rámcovú dohodu o mierovej zmluve zameranú na ukončenie bojov na východe tejto africkej krajiny bohatej na nerastné suroviny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Dauhaský rámec pre komplexnú mierovú zmluvu podpísali zástupcovia KDR a M23 na ceremónii za účasti predstaviteľov bojujúcich strán, Spojených štátov a Kataru. Hlavný katarský vyjednávač označil najnovšiu dohodu za historickú a dodal, že sprostredkovatelia budú aj naďalej pokračovať vo svojom úsilí o dosiahnutie mieru v regióne.
Konflikt M23 a tisíce obetí
Povstalecké hnutie M23 podporované susednou Rwandou v januári obsadilo mesto Goma a pokračovalo ďalej v ofenzíve v provinciách Severné a Južné Kivu. Rwanda svoje zapojenie v tomto konflikte popiera. V bojoch zahynuli tisíce ľudí a státisíce ďalších boli vysídlené.
Rokovania v Katare
Katar spoločne so Spojenými štátmi a Africkou úniou (AÚ) od apríla hostil niekoľko kôl priamych rokovaní medzi konžskou vládou a rebelmi. Tie sa však zaoberali prevažne predbežnými podmienkami a opatreniami zameranými na budovanie vzájomnej dôvery, uvádza agentúra Reuters.
Strany sa v júli dohodli na vyhlásení o zásadách trvalého ukončenia bojov na východe KDR a v októbri dosiahli dohodu o zriadení mechanizmu na monitorovanie prímeria. Napriek týmto dokumentom sa obe strany navzájom obviňovali z porušovania prímeria a obnovovania bojov. Samostatnú mierovú dohodu podpísali koncom júla vo Washingtone za účasti amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia aj šéfovia rezortov diplomacie KDR a susednej Rwandy.