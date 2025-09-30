Utorok30. september 2025, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

Česko potrebuje vládu, ktorá krajinu nenechá napospas Rusku, povedal Pavel

Český prezident Petr Pavel.
Český prezident Petr Pavel. (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
PRAHA - Česko potrebuje podľa prezidenta Petra Pavla vládu, ktorá mu zabezpečí bezpečnosť, a ochráni suverenitu krajiny v spoločenstve demokratických krajín a neponechá ju napospas Rusku. Pavel v dnešnom prejave pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami tiež povedal, že ich výsledky bude rešpektovať a bude postupovať v súlade s ústavou. Chce, aby vznikla vláda stabilná a kompetentná. Obyvateľov požiadal prezident o to, aby sa volieb zúčastnili. Zhruba päťminútový prejav hlavy štátu odvysielala Česká televízia.

Pavel si nemyslí, že parlamentné voľby budú prelomové či doteraz najdôležitejšie. "Napriek tomu v týchto voľbách ide naozaj o veľa, a to predovšetkým pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe i vo svete a tiež kvôli postupnej strate istôt, ktoré sa ešte nedávno zdali nespochybniteľné," povedal.

Bezpečnosť a suverenita Česka

Česko preto podľa prezidenta potrebuje vládu, ktorá mu aj naďalej zabezpečí bezpečnosť so základom v členstve v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. "Potrebujeme vládu, ktorá ochráni našu suverenitu v spoločenstve demokratických krajín a nenechá nás napospas Rusku a jeho snahe o obnovenie sféry vplyvu v strednej a východnej Európe. To by malo zásadný dopad na našu slobodu, bezpečnosť, ako aj ekonomickú prosperitu," povedal Pavel.

Prezident rešpektuje výsledky volieb

Hlava štátu povedala, že po hlasovaní bude rešpektovať vôľu voličov vyjadrenú výsledkami volieb a pri vzniku kabinetu bude postupovať v súlade s našou ústavou. "Budem sa zasadzovať o vznik vlády, ktorá bude stabilná a kompetentná. Budem apelovať na budúceho premiéra, aby nedopustil ohrozenie našej bezpečnosti," poznamenal Pavel. Zároveň tiež podotkol, že nie je poslednou záchranou, ktorá by výsledky volieb pre jedného zvrátila a pre druhého zachránila. Hlavné slovo v zložení budúceho kabinetu majú voliči, uviedol.

Ľudia, ktorí sa hlasovania aktívne nezúčastnia, sa podľa neho dobrovoľne zmieria s tým, že za ne budú rozhodovať druhí. Prezident sa zároveň postavil proti tvrdeniam, že tohtoročné parlamentné voľby majú priniesť zmenu systému. Ich účelom je podľa neho potvrdiť alebo zmeniť politiku vlády. "Náš demokratický systém je zakotvený v ústave. Ak niekto tvrdí, že má byť po týchto voľbách odstránený, potom demokraciou a našou ústavou pohrdá," vyhlásil Pavol. Prezident je presvedčený o tom, že hlasovanie bude férové. Odmietol príspevky na sociálnych sieťach, ktoré voľby vopred označujú za zmanipulované.

