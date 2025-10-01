Voľby v Česku: Nová vláda možno nebude ani do Vianoc, vraví politológ Brunclík

PRAHA - Nová česká vláda, ktorá by získala dôveru poslancov, možno podľa českého politológa Miloša Brunclíka nevznikne ani do Vianoc. Očakáva, že proces bude trvať aj niekoľko mesiacov jednak preto, že Poslanecká snemovňa môže byť po voľbách roztrieštená, a jednak je nejasné, ako rýchlo predseda ANO Andrej Babiš v prípade volebného víťazstva vyrieši svoj konflikt záujmov medzi politikou a podnikaním. Politológ, ktorý pôsobí na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej a tiež na CEVRO Univerzite v Prahe poukázal v rozhovore na to, že v prípade zlého volebného výsledku je pravdepodobné, že niektorí predsedovia strán ponúknu svoje funkcie. Najviac sa podľa neho v tejto súvislosti kreslo hýbe pod lídrom koalície SPOLU a predsedom ODS Petrom Fialom.
Do začiatku volieb zostávajú dva dni. Niektoré prieskumy volebných preferencií z posledného týždňa ukázali na mierny pokles u hnutia ANO a nárast u koalície SPOLU. Brunclík si však nemyslí, že je reálne, aby SPOLU napokon babišovcov predbehlo. Rovnako nepravdepodobné je však podľa neho aj to, že by Babiš mohol vytvoriť jednofarebnú väčšinovú vládu, čo český expremiér po pondelkovom stretnutí s prezidentom Petrom Pavlom označil za svoj cieľ a ideálny výsledok. „Takáto úvaha je skutočne z ríše snov... Oveľa reálnejšie je, že Andrej Babiš, prípadne (prvý podpredseda ANO) Karel Havlíček, zostaví jednofarebnú menšinovú vládu. Bude to pre nich asi komfortnejšie, než si do vlády vziať ďalšie strany – a zrejme by jedna nestačila,“ načrtol možný vývoj po voľbách politológ.
Pavel sa s Babišom stretol, aby mu šéf ANO vyjasnil, čo by urobil so svojím konfliktom záujmov týkajúcim sa holdingu Agrofert, ak by bol poverený zostavením vlády, a tiež, ako sa stavia k možnému vydaniu na trestné stíhanie poslancami v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Ak by aj prezident Babiša po voľbách zostavením vlády poveril, nemusí ho ešte vymenovať za premiéra. Podľa Brunclíka je však nepredstaviteľné, že by ho za predsedu vlády nevymenoval, ak Babiš svoj stret záujmov vyrieši. „Ja si myslím, že ho skutočne najskôr poverí a súčasne mu dá podmienku: ‚Musíte vyriešiť stret záujmov, inak vás nemôžem vymenovať, lebo by to bolo protizákonné',“ myslí si politológ.
Je málo pravdepodobné, že si všetky strany udržia svojich šéfov
Babiš však podľa neho bude problém týkajúci sa stretu záujmov riešiť až v okamihu, keď si bude istý, že zostaví stabilnú vládu. „Takže to možno bude chvíľu trvať. Nemyslím si, že by sme tu mali premiéra veľmi skoro – možno to bude na Vianoce alebo dokonca až po Vianociach. Ak tá povolebná situácia bude komplikovaná, bude to trvať dlhšie. Môže nastať aj nejaký volebný pat,“ upozornil Brunclík a podotkol, že budúca Poslanecká snemovňa môže byť roztrieštená a polarizovaná. „Nevieme, čo sa stane s tými koalíciami, či sa nezačnú po voľbách rozpadať. Dnes pôsobia jednotne, samozrejme, veď inak to nejde. Ale po voľbách sa môžu začať dohadovať,“ zdôraznil.
Na priebeh zostavovania vlády môže mať podľa neho vplyv aj to, ak niektorí lídri ponúknu po zlom volebnom výsledku svoje funkcie. „Je málo pravdepodobné, že si všetky strany udržia svojich šéfov... Ten, kto prehrá, zrejme ponúkne svoju rezignáciu, nastúpi tam niekto iný a ten môže mať napríklad trochu iný pohľad na to, ako sa budú alebo nebudú zostavovať koalície. Tých lídrov, ktorých teraz vidíme v televízii, potom nemusíme vidieť pri vyjednávaní o novej vláde,“ upozornil Brunclík. Kreslo predsedu strany sa podľa neho najviac kýva pod lídrom koalície SPOLU a šéfom ODS Petrom Fialom. Ak by SPOLU vo voľbách získalo pod 20 percent hlasov, očakáva tlak na Fialu, aby vyvodil zodpovednosť. V takom prípade je tiež podľa českého politológa otázkou, či by koalícia SPOLU vydržala.