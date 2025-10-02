BIZÁR dosluhujúceho premiéra: Petr Fiala zvolil pred voľbami TENTO druh dopravy, úsmevná situácia na stanici!

PRAHA – Parlamentné voľby v Českej republike sa nezadržateľne blížia. Už začiatkom víkendu sa Česi dozvedia, ktorá politická strana alebo hnutie dostane ako prvá možnosť na vytvorenie novej vlády. Politici do posledných dní naháňajú hlasy voličov. Úradujúci premiér Petr Fiala sa to pokúsil riešiť priblížením sa širokej verejnosti. Dostal sa však do situácie, s ktorou zrejme nerátal.
V posledných dňoch volebnej kampane sa úradujúci premiér ČR Petr Fiala rozhodol zvoliť spôsob dopravy, ktorý by mu mohol priniesť sympatie u nerozhodných voličov. Predseda ODS sa na posledné mítingy koalície Spolu vybral verejnou hromadnou dopravou. Ako píše eXtra.cz, premiér zvolil jazdu pražským metrom.
Lístok na metro
Fiala však nejazdil sám. Doprevádzali ho aj ministerka obrany Jana Černochová (ODS) či šéf českej diplomacie Jan Lipavský. Pred ďalšou plánovanou zastávkou Budějovická sa však odohrala bizarná situácia. Ministerka Černochová musela v obkľúčení ochranky ukázať premiérovi, ako sa kupuje lístok na metro. "Lístok máš, tu máš turniket," poučovala českého predsedu vlády šéfka rezortu obrany.
Český portál informuje, že Fiala sa vo vestibule stanice pohyboval ako "slon v porceláne". Aj široká verejnosť to považovala za srandu. Premiér to s úsmevom okomentoval nasledovne: "V Brne nemáme metro. Nič nepredstieram. Idem metrom, pretože sme chceli ísť spolu."
Tento bizár mal následne spôsobiť menší chaos. Údajne upchal najmenej dve súpravy a spôsobil neskorší odchod metra zo stanice. Vodič mal dokonca už zúrivo trúbiť, aby politici s ochrankou konečne nastúpili. Pred Fialom zvolil posobný spôsob dopravy aj expremiér Andrej Babiš.