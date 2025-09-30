Česko pred hlasovaním čelí veľkému hybridnému útoku Ruska, vyhlásil minister vnútra

PRAHA - Česká republika je v posledných týždňoch vystavená rozsiahlemu hybridnému útoku zo strany Ruska, vyhlásil český minister vnútra a predseda hnutia STAN Vít Rakušan na utorkovom tlačovom brífingu. Podľa jeho slov je však priebeh tohtotýždňových volieb pred možnými kybernetickými útokmi dobre zabezpečený a úrady majú aj záložné technické riešenia. Informuje o tom stanica CNN Prima News.
„České ministerstvo vnútra, rovnako ako aj ostatné inštitúcie, urobili maximum pre to, aby voľby v krajine prebehli férovo a bezpečne,“ povedal minister českým médiám.
Technické zabezpečenie volieb
Informoval o krokoch, ktoré ministerstvo vnútra v súvislosti s voľbami prijalo. Uviedol, že jeho rezort má na starosti technické a organizačné zabezpečenie volieb. V tejto súvislosti preto založili tzv. „skupinu pre kybernetickú bezpečnosť“.
„Zahŕňa všetkých relevantných aktérov. Jeho úlohou je monitorovať a chrániť všetky systémy, ktoré spadajú pod jurisdikciu ministerstva a sú potrebné pre voľby,“ uviedol Rakušan na tlačovej konferencii.
Okrem toho na obdobie pred voľbami až po vyhlásenie oficiálnych výsledkov budú pozastavené akékoľvek zmeny v štátnych systémoch. Cieľom tohto kroku je podľa ministra zabezpečiť odolnosť a stabilitu systému.
Záložné riešenia pri útokoch
Rakušan zároveň zvolal stretnutie všetkých orgánov a organizácií, ktoré dohliadajú na zabezpečenie priebehu volieb. „Môžem vás uistiť, že v prípade rozsiahlych útokov na domácu kybernetickú infraštruktúru máme pripravené záložné technické riešenia, ktoré zabezpečia, že proces hlasovania nebude nijakým spôsobom narušený,“ zdôraznil minister.
Volebný systém je odolný
Napriek rôznym obavám Rakušan verí, že český volebný systém je odolný a krajina je pripravená na hladký priebeh volieb. Dodal, že vo štvrtok bude telefonovať s pravdepodobným budúcim premiérom Moldavska, aby diskutovali o situácii v krajine pred voľbami a o riziku možného hybridného zasahovania do hlasovania.
Reagoval aj na medializovanú situáciu na platforme TikTok. Na sociálnej sieti sa objavujú falošné účty, ktoré podľa jeho slov podporujú „proruský naratív“ a strany, ktoré majú „blízko k ruskej scéne“.
„Najlepší spôsob, ako môžeme zabrániť tomu, aby toto ruské hybridné pôsobenie pokračovalo tak intenzívne, ako to vidíme dnes v niektorých iných štátoch, je jednoducho voliť demokratické strany, ktoré určite proruské nie sú,“ odkázal v tejto súvislosti voličom. Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR sa uskutočnia v piatok a sobotu (3. a 4. októbra).