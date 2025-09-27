Ďalší útok! Medvedica s mláďatami NAPADLA človeka, skončil v nemocnici

JAKUBOVANY - Obec Jakubovany upozorňuje na zvýšené riziko stretnutia s medveďmi kvôli dozrievajúcemu ovociu v sadoch. Informovala, že medvedica v piatok večer napadla človeka. Obyvateľov obec vyzýva k zvýšenej opatrnosti pri pohybe v extraviláne a na okraji intravilánu obce.
V piatok (26. 9.) došlo vo večerných hodinách k útoku medvedice s dvoma mláďatami na človeka v obci Jakubovany v okres Sabinov. Informovala o tom obec na svojom webe s tým, že k napadnutiu došlo na Vršku smerom cintorín. Podľa portálu MY Liptov skončil v nemocnici. Nespresnili, či išlo o muža alebo o ženu. Na miesto privolali aj zásahový tím, uvádza liptovskomikulášsky okresný úrad.
Obec v tejto súvislostu upozorňuje, že dozrievajúce slivky a jablká lákajú medvede do sadov a vyzýva občanov, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v extraviláne a na okraji intravilánu Jakubovian. "V prípade spozorovania medveďa na okraji obce alebo v obci volajte 112," apeluje.
Polovné združenie Baranec má síce súhlas na odstrel piatich medveďov vo svojom polovnom rajóne, no musia byť presne určené parametre a odstrel musí byť v exstravilánoch obcí. "Pri priamom útoku na človeka v intraviláne obce je pre odvrátenie hrozby smrteľného zrania možné vykonať odstrel za sprísnených podmienok," približuje obec.