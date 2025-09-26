Annie má dve vagíny: Na porne zarobila milióny! Teraz jej hrozí niečo strašné, zabudla na dôležitú vec

LONDÝN - Britská hviezda erotického priemyslu Annie Charlotte dostala od daňového úradu šokujúcu výzvu. Musí splatiť 180-tisíc libier, inak jej hrozí koniec podnikania.
Vzostup vďaka raritnej diagnóze
Annie Charlotte (27) trpí mimoriadne zriedkavou poruchou zvanou uterus didelphys – má dve vagíny, dva krčky aj dve maternice. Keď sa rozhodla využiť túto skutočnosť ako marketingovú stratégiu, jej zárobky vystrelili k miliónom libier.
Začínala nenápadne – prvý obsah zverejňovala anonymne. Až keď ukázala svoju tvár, príjmy sa znásobili. Neskôr prišiel nápad spojiť kariéru s jej neobvyklou diagnózou a z Annie sa stala senzácia.
Daňová pasca
Napriek sláve a peniazom prehliadla podstatnú povinnosť. „Mám veľký problém s daňami. Keď som začínala, žila som si veľkolepo a netušila som, že si musím odkladať na dane. Bola som mladá a myslela som si, že sa to strháva automaticky,“ priznala Annie v rozhovore.
Podľa jej slov vznikol obrovský dlh, ktorý teraz úrady vyčíslili na 180-tisíc libier. „Myslela som si, že budem len cestovať a užívať si. Nenapadlo mi, že raz zaklopú na dvere a povedia – nezaplatili ste dane,“ dodala.
Ako uviedol denník Daily Star, ak nebude mesačne odvádzať 17-tisíc libier, jej spoločnosti hrozí likvidácia. Sama hovorí, že toľko jednoducho nezarobí: „Zarábam dobre, ale nie až tak.“
Luxus, rodina a prázdny účet
Peniaze sa rýchlo míňali. Annie si dopriala drahé kabelky, exotické dovolenky a zároveň štedro obdarovávala rodinu. „Mama nikdy nemala veľa, tak som jej kúpila auto, dovolenky – čokoľvek, čo chcela. Pomáham aj tete,“ vysvetlila.
Teraz však priznáva, že bankový účet je prázdny a daňová správa žiada splátky, ktoré presahujú jej možnosti.
„Cítim sa ako idiot“
„Našťastie len prenajímam byt, takže nemám dom, ktorý by mi mohli zobrať. Ale cítim sa, že som sklamala seba aj svoju značku tým, že som bola hlúpa,“ hovorí modelka.
Napriek problémom vidí istú nádej – jej osobná značka ako taká nie je predmetom likvidácie. „Nemám takmer žiadne aktíva. Moje príjmy sú naviazané na mňa samu, a to mi nikto nevezme,“ dodáva s istou dávkou útechy.