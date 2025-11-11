Rebríček najväčších platiteľov daní a odvodov na Slovensku: TOP firmy odviedli štátu vyše 7 miliárd eur!

BRATISLAVA – Najväčšie slovenské firmy vlani odviedli do štátneho rozpočtu rekordných 7,33 miliardy eur na daniach a odvodoch. Najväčším platiteľom zostáva Volkswagen Slovakia, nasledovaný automobilkou Kia Slovakia a Slovenskými elektrárňami.
Vyplýva to z najnovšieho Taxparency Reportu 2025, ktorý zverejnila poradenská spoločnosť BMB Partners Taxand. Z aktuálnych údajov vyplýva, že len daň z príjmov právnických osôb týchto 300 najväčších firiem tvorila takmer 40 % celkového výberu tejto dane na Slovensku. Kľúčovým pilierom slovenskej ekonomiky zostáva automobilový priemysel, ktorý má najväčší podiel na medziročnom náraste dane z príjmov právnických osôb o viac než 12 %.
Na prvom mieste v rebríčku nefinančných podnikov sa opäť umiestnil Volkswagen Slovakia, ktorý v roku 2024 odviedol 327,96 milióna eur – o takmer 50 miliónov viac než rok predtým. Kia Slovakia obsadila druhé miesto s príspevkom 311,49 milióna eur, čo predstavuje nárast o vyše 99 miliónov eur. Slovenské elektrárne skončili tretie so sumou 190,84 milióna eur.
Nasledujú Železnice Slovenskej republiky (157 miliónov eur) a Continental Tires Slovakia (150,76 milióna eur). Do prvej desiatky sa dostali aj U. S. Steel Košice, Slovnaft, Schaeffler Slovensko, Slovak Telekom a Tesco Stores SR.
TOP 10 najväčších platiteľov daní a odvodov (nefinančný sektor 2024)
- Volkswagen Slovakia, a.s. – 327,96 mil. €
- Kia Slovakia, s.r.o. – 311,49 mil. €
- Slovenské elektrárne, a.s. – 190,84 mil. €
- Železnice Slovenskej republiky – 157,07 mil. €
- Continental Tires Slovakia, s.r.o. – 150,76 mil. €
- U. S. Steel Košice, s.r.o. – 148,35 mil. €
- Slovnaft, a.s. – 135,81 mil. €
- Schaeffler Slovensko, s.r.o. – 116,77 mil. €
- Slovak Telekom, a.s. – 111,35 mil. €
- Tesco Stores SR, a.s. – 108,02 mil. €
Z analýzy tiež vyplýva, že nemecké spoločnosti odviedli na Slovensku dane a odvody vo výške 1,65 miliardy eur, čím sa stali najväčším zahraničným prispievateľom do štátneho rozpočtu. Spolu tvoria až 23 % z TOP 300 firiem. Na druhom mieste je Slovensko (25 %) a tretie USA (8 %).
Vysoká daňová záťaž brzdí konkurencieschopnosť
Podľa Richarda Vilkusa z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) ukazujú dáta Taxparency Reportu nielen silnú väzbu Slovenska na automobilový priemysel, ale aj problém v oblasti daňovej záťaže „Historicky má Slovensko naviazanosť na automobilový priemysel, čo nemusí byť zle. Dôležitá je však daňová záťaž – tá je vysoká, pre podniky s výnosmi nad päť miliónov eur v porovnaní so zvyšnými postkomunistickými krajinami najvyššia. To spôsobuje stratu konkurencieschopnosti a obmedzuje investície do inovácií,“ uviedol pre Topky.
Dodáva, že aj samotný Volkswagen Slovakia už upozornil na to, že mu vysoké domáce daňovo-odvodové zaťaženie komplikuje konkurenciu v rámci koncernu. „Všetky opatrenia v posledných rokoch, zvyšovanie daní a byrokracie ničia malé a stredné podnikanie, ktoré má byť oporou ekonomiky,“ dodal Vilkus.
Podľa neho rastúci výber firemných daní môže byť aj brzdou pre menšie podniky. „Vyššie dane spomaľujú investičný apetít firiem. Predpokladaný rast ekonomiky na budúci rok je podľa NBS len 0,5 % HDP, čo je mizivé percento,“ uzavrel.