Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Juhokórejský parlament schválil prelomový návrh zákona: Na tetovanie už viac nebude potrebná lekárska licencia

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SOUL — Juhokórejský parlament vo štvrtok schválil prelomový návrh zákona, podľa ktorého už na tetovanie nebude potrebná lekárska licencia. Informuje o tom agentúra AP.

Zákon o tetovaní jednokomorové Národné zhromaždenie prijalo hlasmi 195 prítomných poslancov za a nikto nebol proti. Zákon zavádza oficiálny systém udeľovania licencií pre tetovačov a zaradí ich pod štátny dohľad.

Južná Kórea legalizuje tetovanie s licenciou

V texte návrhu zákona zverejnenom na webovej stránke zhromaždenia sa uvádza, že jeho cieľom je „vyriešiť rozdiel medzi zákonom a realitou a podporiť verejné zdravie a bezpečnosť“ udelením licencií tetovačom, reguláciou rozsahu ich práce a stanovením požadovaných hygienických a bezpečnostných opatrení. Ak v súčasnosti tetovačov prichytili pri tetovaní ľudí, hrozilo im až päť rokov vo väzení a pokuta 50 miliónov wonov (asi 35-tisíc eur).

Zákon nadobudne účinnosť po dvojročnom prechodnom období, ktoré sa začne po jeho oficiálnom podpísaní prezidentom I Če-mjongom. Považuje sa to za formalitu, keďže prezident aj ministerstvo zdravotníctva už zákon podporili. Prijatie zákona prichádza v čase, keď sa v Južnej Kórei mení názor verejnosti na tetovanie a čoraz viac sa vníma ako forma sebavyjadrenia. Tiež miestne hviezdy K-popu a celebrity otvorene ukazujú svoje tetovania.

Tetovanie v Kórei prechádza z pololegality k oficiálnej regulácii

Súčasné obmedzenia majú pôvod v rozsudku Najvyššieho súdu z roku 1992, ktorý definoval kozmetické tetovanie ako lekársky zákrok s odvolaním sa na zdravotné problémy, ktoré by mohli spôsobiť tetovacie ihly a atrament. Južná Kórea bola v priemyselne vyspelom svete jedinou krajinou s takýmto obmedzením. Úrady však tieto pravidlá nevymáhali a tetovacie salóny mohli fungovať v pololegalite. V posledných rokoch súdy čoraz častejšie rozhodovali v prospech tetovačov alebo vydávali podmienečné tresty, prípadne pokuty.

Prieskum ministerstva zdravotníctva z roku 2023 ukázal, že drvivá väčšina ľudí s tetovaním si ho nenechala urobiť v nemocniciach. V nemocniciach sa dalo tetovať len 6,8 percenta ľudí s kozmetickým tetovaním (obočie, očné linky, pery a podobne), v prípade bežného tetovania to bolo len 1,4 percenta ľudí.

Viac o téme: ZdravotníctvoTetovanieZákonJužná KóreaLekárska licencia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Kim Čong-un
Veľké varovanie zo Soulu: KĽDR vlastní obrovské zásoby uránu! Ten je kľúčový pri výrobe jadrových zbraní
Zahraničné
USA po výrokoch Kima
USA po výrokoch Kima potvrdili, že presadzujú politiku denuklearizácie KĽDR
Zahraničné
Hakyung Leeová
Žena mala po smrti manžela zabiť vlastné deti: Súd ju uznal vinnou z vraždy
Zahraničné
FOTO Čínsky minister obrany Tung
Americkí kongresmani rokovali s čínskym ministrom obrany
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rozprava k 3. čítaniu k vládnej novele Ústavy SR
Rozprava k 3. čítaniu k vládnej novele Ústavy SR
Správy
Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia strany Smer-SD na tému: Aktuálna politická situácia
Správy
Tlačová konferencia strany Hlas SD na tému: Konsolidácia
Tlačová konferencia strany Hlas SD na tému: Konsolidácia
Správy

Domáce správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Najnovší PRIESKUM: Voľby by v septembri vyhralo PS, nasledoval by bol Smer-SD a na treťom mieste by skončil Hlas-SD
Domáce
FOTO Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si
Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si myslel, že prešiel kus dreva: Pod autom mal zakliesnené telo muža
Domáce
Detva znovu ponúka na predaj rekreačný dom v Štúrove: Pozrite si podmienky a cenu
Detva znovu ponúka na predaj rekreačný dom v Štúrove: Pozrite si podmienky a cenu
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Prezident Donald Trump (sprava)
Trump sa stretol s tureckým prezidentom Erdoganom: Diskutovali o obchodných dohodách a ruskej agresii
Zahraničné
Juhokórejský parlament schválil prelomový
Juhokórejský parlament schválil prelomový návrh zákona: Na tetovanie už viac nebude potrebná lekárska licencia
Zahraničné
FOTO Ruský prezident Vladimir Putin
Expertka varuje: Putinove kroky ZVYŠUJÚ napätie, riziko vypuknutia jadrovej vojny je na historickom maxime!
Zahraničné
Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany
Severoamerické veliteľstvo protivzdušnej obrany vyslalo stíhačky proti ruským vojenským lietadlám pri pobreží Aljašky
Zahraničné

Prominenti

William Shatner
Fanúšikovia Star Treku v STRACHU: Kapitán Kirk (94) skončil v nemocnici!
Zahraniční prominenti
Čokoládová párty. Na snímke
Bekim prichádza s niečím, čo Slovensko ešte NEVIDELO: Stand-up s mamou!
Domáci prominenti
Krst albumu Richarda Müllera
Krst albumu Richarda Müllera: Ďurianová vyrážala DYCH a... Aha, ako vyrástol jeho najmladší syn!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Carmen Geiss (60) po
Carmen Geiss (60) po vážnej OPERÁCII mozgu: V hlave má platničku a 5 skrutiek!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Takáto MALÁ zmena v
Takáto MALÁ zmena v životnom štýle môže znížiť riziko predčasného úmrtia až o 40 %
vysetrenie.sk
Umelá inteligencia jej priniesla
Žena vyhrala rozprávkovú výhru vďaka umelej inteligencii: Nenechala si však ani cent! Dôvod vás dojme
Zaujímavosti
Čerstvá mamička v polospánku
Čerstvá mamička v polospánku spravila bizarnú chybu: Uspávala nesprávneho drobca! VIDEO baví milióny
Zaujímavosti
Uniknite hluku a ruchu:
Uniknite hluku a ruchu: Päť tajných záhrad, ktoré sú priamo v centre veľkomiest
dromedar.sk

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)

Šport

Bravó, fantázia! Viktória Chladoňová má ďalšiu medailu z MS, neuveriteľný záver pretekov
Bravó, fantázia! Viktória Chladoňová má ďalšiu medailu z MS, neuveriteľný záver pretekov
MS v cyklistike
Priblížil sa mu len Sagan: Pogačar rozbil kliatbu dúhového dresu na kúsky, dokáže pridať ďalší?
Priblížil sa mu len Sagan: Pogačar rozbil kliatbu dúhového dresu na kúsky, dokáže pridať ďalší?
MS v cyklistike
Mimoriadne tragická správa: Vo veku 30 rokov zomrela úspešná bežkyňa
Mimoriadne tragická správa: Vo veku 30 rokov zomrela úspešná bežkyňa
Beh
Najmladší strelec v klubovej histórii: Liverpool si poistil služby talentovanej hviezdičky
Najmladší strelec v klubovej histórii: Liverpool si poistil služby talentovanej hviezdičky
Premier League

Auto-moto

Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky

Kariéra a motivácia

Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Rozdiely platov medzi ženami a mužmi? Prichádza nový zákon
Ekonomika - trh práce
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Motivácia a produktivita
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Poradňa
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Rady a tipy
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov

Technológie

NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
NASA zachytila rekordný signál zo vzdialenosti viac ako 490 miliónov kilometrov. Tak ďaleko ešte dáta nikdy necestovali
Správy
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Armádne technológie
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Vesmír
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
Správy

Bývanie

Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie

Pre kutilov

Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 znamení, ktoré po 25.9. získajú navrch: Panna využije na svoje ciele to, že každého očarí, Býk stretne niekoho z minulosti
Partnerské vzťahy
5 znamení, ktoré po 25.9. získajú navrch: Panna využije na svoje ciele to, že každého očarí, Býk stretne niekoho z minulosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by v septembri vyhralo PS, nasledoval by bol Smer-SD a na treťom mieste by skončil Hlas-SD
Ruský prezident Vladimir Putin
Zahraničné
Expertka varuje: Putinove kroky ZVYŠUJÚ napätie, riziko vypuknutia jadrovej vojny je na historickom maxime!
Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si
Domáce
Neuveriteľná TRAGÉDIA! Vodič si myslel, že prešiel kus dreva: Pod autom mal zakliesnené telo muža
Dráma na R2 len
Domáce
Dráma na R2 len pár hodín po otvorení novej diaľnice: Po ceste pobehoval malý chlapec! Zasahovala polícia

Ďalšie zo Zoznamu