Kim Čong-un dostal príučku: Zradil ho ten, kto mu má verne slúžiť! Veľké poníženie

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un prežíva nepríjemné poníženie – jeden z jeho vojakov prebehol cez ostro stráženú hranicu do Južnej Kórey. Útek z elitnej armády, ktorú režim považuje za pýchu národa, je pre diktátora tvrdou ranou.
Útek, ktorý Pyongyang nezachytil
Severokórejskému vojakovi sa v nedeľu podaril husársky kúsok – prekonať prísne stráženú demilitarizovanú zónu a dostať sa na juh. Juhokórejské bezpečnostné sily ho okamžite zadržali a umiestnili do ochrannej väzby, informovala agentúra Yonhap.
Pre Kima ide o ťažké fiasko. Armádu dlhodobo prezentuje ako symbol lojality a neochvejnej vernosti režimu. Každý vojak, ktorý z nej utečie, preto znamená nielen stratu prestíže, ale aj hrozbu pre obraz neotrasiteľnej moci.
Ticho z druhej strany hranice
Nie je isté, či už severokórejské vedenie o úteku vie. Juhokórejské úrady zatiaľ nezaznamenali žiadne neobvyklé pohyby vojsk ani zvýšenú aktivitu armády na severe. Vyšetrovatelia sa sústreďujú na motiváciu utečenca a okolnosti, ktoré ho k riskantnému kroku priviedli. Ďalšie detaily zatiaľ nezverejnili.
Kimova armáda stráca tvár
Podľa portálu ABC News ide už o tretí prípad úteku z KĽDR od júna, keď sa funkcie ujal nový juhokórejský prezident I Če-mjong. Predchádzajúci dvaja utečenci boli civilisti, naposledy prebehol vojak ešte v auguste minulého roka.
V roku 2024 utieklo do Južnej Kórey celkovo 236 Severokórejčanov. Hoci si mnohí od života na juhu sľubujú slobodu a lepšie podmienky, realita býva často zložitejšia. Niektorí sa nedokážu prispôsobiť novému prostrediu a rozhodnú sa vrátiť späť – čím sa vystavujú extrémnemu riziku.
Návrat, ktorý sa neodpúšťa
Režim s navrátilcami nezaobchádza zhovievavo. Niektorých po návrate okamžite uväzní, iných posiela do pracovných táborov na „prevýchovu“. Symbolickým príkladom je prípad 30-ročného muža, ktorý sa v januári 2022 po roku života na juhu vrátil domov. Nedokázal si zvyknúť na demokratické prostredie a tvrdil, že ledva prežíval. „Sotva som si zarobil na živobytie,“ priznal po návrate – slová, ktoré v KĽDR mohli znamenať rozsudok.