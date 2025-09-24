Dánska premiérka sa ospravedlnila Grónkam za program nútenej antikoncepcie

KODAŇ - Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v stredu ospravedlnila grónskym dievčatám a ženám, ktorým dánske zdravotné orgány proti ich vôli vnútili antikoncepciu. Tento program Kodaň viedla od konca šesťdesiatych rokov minulého storočia do roku 1992, informujú agentúry AFP a AP.
„Dnes vám môžem povedať len jedno: ospravedlňujem sa za nespravodlivosť, ktorá sa vám stala, pretože ste Grónčania. Ospravedlňujem sa za to, čo vám bolo odobraté, a za bolesť, ktorú to spôsobilo. V mene Dánska sa ospravedlňujem,“ vyhlásila Frederiksenová na slávnosti v grónskom hlavnom meste Nuuk.
V priebehu troch desaťročí sa dánske orgány snažili znížiť pôrodnosť pôvodného obyvateľstva Grónska a v rámci tohto programu prinútili približne 4500 žien nosiť vnútromaternicové teliesko (IUD) bez ich súhlasu. Mnohé zostali neplodné a takmer všetky v dôsledku tohto opatrenia trpeli fyzickými alebo psychickými problémami, vysvetľuje AFP.
„Nemôžeme zmeniť to, čo sa stalo, ale môžeme prevziať zodpovednosť a vytvoriť podmienky na zmierenie sa s minulosťou,“ uviedla Frederiksenová. Dodala, že dánska vláda má v úmysle vytvoriť zmierovací fond na finančné odškodnenie obetí.
Program nútenej antikoncepcie pre pôvodné obyvateľky Grónska bol súčasťou dánskej politiky, ktorá dehumanizovala Grónčanov a ich rodiny, ozrejmuje AP. Zahŕňala tiež odoberanie malých detí rodičom a ich umiestňovanie do dánskych náhradných rodín na prevýchovu, ako aj kontroverzné testy rodičovskej spôsobilosti, ktoré viedli k nútenému rozdeleniu grónskych rodín.