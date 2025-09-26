Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

Poplach v Dánsku: Letisko museli opäť uzavrieť! Spozorovali ďalšie drony

Letisko Aalborg Zobraziť galériu (2)
Letisko Aalborg (Zdroj: SITA/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP)
KODAŇ - Služba FlightRadar24, ktorá sleduje pohyb lietadiel v reálnom čase, informovala, že v noci zo štvrtka na piatok sa objavili nové správy o spozorovaní dronov na letisku v dánskom meste Aalborg. Informuje Reuters.

Dánska polícia pre tlačovú agentúru Ritzau uviedla, že vzdušný priestor nad letiskom Aalborg bol uzavretý vo štvrtok večer o 23.40 h po tom, ako sa v oblasti objavili podozrivé drony. Dodala, že zatiaľ nebola schopná overiť spozorovanie dronov.

„Vzdušný priestor nad letiskom v Aalborgu bol v piatok o 00.35 h opäť otvorený po tom, čo bol uzavretý z dôvodu podozrenia aktivity dronov,“ informovala následne dánska polícia v príspevku na sociálnej sieti X.

Letisko Aalborg
Zobraziť galériu (2)
Letisko Aalborg  (Zdroj: SITA/Bo Amstrup/Ritzau Scanpix via AP)

Podľa Flightradar24 tento incident ovplyvnil dva lety. Let Kl1289 sa vrátil do Amsterdamu a let SK1225 z Kodane bol zrušený, uviedla služba v príspevku na X.

Je to už druhá noc po sebe, čo bolo letisko v Aalborgu uzavreté v dôsledku zaznamenania dronov. Tie boli v noci na štvrtok tiež spozorované nad letiskami v Esbjergu, Sönderborgu a na leteckej základni Skrydstrup.

