Dánsko sa trasie od strachu: Zriadilo nočnú hliadku! Má kontrolovať, čo robí Trump, keď Európa spí

KODAŇ - V Kodani vznikol netradičný projekt, o ktorom sa doteraz hovorilo len v diplomatických kuloároch. Dánska vláda ním reaguje na vývoj v USA a rozhodnutia prezidenta Donalda Trumpa.
Dánska diplomacia zavádza mimoriadne opatrenie
Dánske ministerstvo zahraničia vytvorilo špeciálny tím, ktorý má jedinú úlohu: sledovať, čo americký prezident Donald Trump robí v čase, keď Európa spí. Podľa denníka Politiken ide o reakciu na sériu jeho výrokov o možnom prevzatí kontroly nad Grónskom, autonómnym územím Dánskeho kráľovstva.
Nočná služba od večera do skorého rána
Hliadka nastupuje každý deň o 17.00 a končí až o 7.00 nasledujúceho rána. Počas tejto doby zamestnanci ministerstva zaznamenávajú všetky relevantné udalosti, tvoria súhrnnú správu a tú následne odovzdávajú vláde. Dánsko týmto spôsobom reaguje na výrazný časový posun medzi oboma krajinami, ktorý sa podľa regiónu pohybuje od šiestich do dvanástich hodín.
Kodaň chce reagovať rýchlo a bez meškania
Rezort zahraničných vecí označil tento krok za „kolektívne úsilie“, ktorého cieľom je udržať nepretržitý prehľad o dianí v Bielom dome a okamžite reagovať na prípadné hrozby či diplomatické napätie. Toto rozhodnutie prichádza po období zvýšenej neistoty vo vzťahoch medzi USA a Dánskom.
Analytik: Trump nezdieľa s Európou základné hodnoty
„Partnerstvá fungujú len vtedy, keď majú spoločné hodnoty a rovnaké vnímanie nebezpečenstiev. Trump s nami nezdieľa ani jedno z toho – a ani s väčšinou Európanov,“ povedal pre denník Guardian bývalý analytik dánskej obrannospravodajskej služby Jacob Kaarsbo.
Jeho slová odrážajú napätie, ktoré sa medzi Kodaňou a Washingtonom vyhrotilo už pred piatimi rokmi.
Grónsko ako zdroj dlhodobých sporov
Prvý veľký konflikt vypukol v roku 2019, keď Trump verejne deklaroval záujem kúpiť Grónsko. Dánska vláda tento návrh odmietla, na čo prezident USA zrušil plánovanú štátnu návštevu. Ťažká téma sa vrátila znova na začiatku jeho druhého obdobia v úrade.
Nové pokusy o získanie vplyvu nad ostrovom
Trump podľa Politiken znovu prejavil záujem zaradiť Grónsko do americkej sféry vplyvu – tentoraz formou dohôd podobných tým, ktoré USA využívajú pri niektorých pacifických ostrovných štátoch, ako sú Mikronézia či Marshallove ostrovy. Washington by tak získal pevnejšiu prítomnosť v Arktíde, zatiaľ čo Kodaň sa obáva oslabenia vlastného postavenia.