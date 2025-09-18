Európou sa šíri nebezpečný vírus, ohrozené sú aj zdravé deti! TOTO sú najčastejšie symptómy

LONDÝN – S príchodom chladnejšieho počasia sa začínajú vo väčšej koncentrácii objavovať aj respiračné ochorenia. Problém je najmä u detí, ktoré sa po lete vrátili do školských lavíc. Prechladnutie či chrípka trápia na jeseň takmer každého, no obzvlášť pri deťoch je v súčasnej dobe nebezpečný respiračný vírus.
Deti, ktoré sedia od rána do poobedných hodín v triede s ďalšími spolužiakmi, čelia s príchodom chladnejšieho počasia typickej chrípke či prechladnutiu. Web The Sun však upozorňuje, že rovnako nebezpečný je aj respiračný syncyciálny vírus (RSV), ktorý môže mať nebezpečný priebeh najmä u malých detí. Nové zistenia odhalili, že môže byť rovnako nebezpečný ako pre zdravé deti, tak aj pre tie s poruchami imunity.
Deti končia v nemocnici
O tomto type choroby sa hovorí málo. Pritom len v rámci Európy končí každým rokom v nemocniciach zhruba 245-tisíc detí, ktoré sa nakazia RSV. V horších prípadoch môže spôsobiť bronchitídu až zápal pľúc. Pacienti následne končia na umelej pľúcnej ventilácii. V najhoršom prípade nastáva dokonca smrť.
Švédski výskumníci z Karolínkeho Inštítútu sa začali zaoberať práve týmto typom vírusu. Chceli zistiť, ktorá časť obyvateľstva najviac náchylná na infikovanie RSV a ťažkým priebehom. Vzorky získali od 2,3 milióna ľudí narodených v rokoch 2001 až 2022. Výsledok ukázal, že takmer každé dieťa do dovŕšenia druhého roku života sa aspoň raz nakazí vírusom RSV.
Viac náchylné na ochorenie sú aj predčasne narodené deti a obzvlášť zraniteľné sú deti do troch mesiacov. "Pri formovaní liečebných postupov je dôležité vziať do úvahy, že aj zdravé deti sa môžu nakaziť vírusom RSV," upresnila autorka švédskej štúdie, lekárka a doktorandka na Katedre lekárskej epidemiológie Karolínskeho Inštitútu Giulia Dallagiacoma.
Infekcia sa prenáša najčastejšie respiračnými kvapôčkami do hrdla, prípadne očných spojiviek. Priamym prenosom je fyzický kontakt s infikovanou osobou (bozky) alebo cez kontaminovaný predmet (kľučka na dverách, hračky a následný dotyk tváre bez umytia rúk). Inkubačná doba ochorenia je 3 až 8 dní. Malé deti a ľudia s poruchami imunity môžu byť prenášači aj 4 týždne po odznení príznakov ochorenia.
Očkovanie
Základným prejavom po nakazení RSV vírusom je pocit chrípky alebo prechladnutia. Aj z tohto dôvodu sa ťažko diagnostikuje. Najčastejšími symptómami sú kašeľ, kýchanie, únava, nechuť do jedla a vysoká teplota. Ochrana spočíva vo forme očkovania.
Národný zdravotnícky informačný portál NCZIP informuje, že proti RSV sa aplikujú dve vakcíny. Tento postup platí najmä pre dospelé osoby nad 60 rokov a tehotné ženy. Vakcína nie je plne hradená, ale zdravotné poisťovne poväčšine na očkovanie prispievajú v rámci svojich benefitov. U detí s vysokým rizikom závažného ochorenia je možné dokonca preventívne podať ľudské monoklonálne protilátky.